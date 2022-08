Predator-Fans aufgepasst: Bei Disney+ gibt noch eine ganz andere Prey-Fassung

Der fünfte Predator-Teil Prey ist jetzt bei Disney+. Ihr könnt den Film auch in der Comanchen-Fassung schauen. Wir erklären, wie ihr zur zweiten Sprachversion kommt.

Seit heute ist der neue Predator-Film Prey bei Disney+ abrufbar. Der Sci-Fi-Horror reist 200 Jahre in die Vergangenheit in den Wilden Westen Nordamerikas. Dort bekämpft der außerirdische Krieger einen Comanchen-Stamm (und europäische Trapper). Der Neuansatz für Predator ist absolut gelungen und ihr könnt ihn sogar in zwei völlig unterschiedlichen Fassungen erleben.

Es gibt eine weitere Sprachfassung von Prey, die ihr unbedingt schauen solltet

Prey - Trailer (Deutsch) HD

Hauptfigur in Prey ist Amber Midthunder als Naru, die beweisen will, dass sie eine gute Jägerin und Kriegerin ist. Naru spricht mit ihrem Bruder und den anderen Mitgliedern des Stamms nur kurz in ihrer indigenen Muttersprache. Der Film wechselt schnell ins Englische bzw. in der deutschen Synchronfassung ins Deutsche. Es existiert allerdings auch eine Version des Films, die komplett in der Comanchensprache gehalten ist. Und die lohnt sich, denn der Wechsel auf der Sprachebene ist ein klar erkennbarer Bruch in einem Film, der sonst sehr auf Realismus bedacht ist.

So kommt ihr zur Comanchen-Version von Prey bei Disney+

Die Comanchen-Version von Prey wählt ihr so aus:

Geht auf die Prey-Filmseite von Disney+

Dort wählt ihr das das Feld "EXTRAS" aus

Hier wiederum seht ihr den Trailer und direkt daneben die ebenfalls 100-minütige Fassung des Films

© Disney+ Die zweite Prey-Fassung bei Disney+

Ein kleiner Dämpfer für alle, die nicht ganz trittfest in der englischen Sprache sind: Es gibt leider nur englische Untertitel in dieser Version. Eine weitere Möglichkeit wäre, den Film ganz ohne Untertitel laufen zu lassen, was sicher auch einen atmosphärischen Reiz besitzt.

Wie die Comanchen-Version von Prey zustande kam

Der Film wurde auf Englisch gedreht. Erst im Nachhinein wurde eine Comanchen-Tonspur aufgenommen und auf den Film gelegt, berichtet Variety . Prey wollte die indigene Kultur der Comanchen möglichst genau wiedergeben. Dafür wurde die Produzentin Jhane Myers engagiert, die unter anderem Comanchen-Wurzeln hat. Sie empfiehlt: "Ihr müsst [Prey] zweimal schauen."

