Prime Day-Highlights: Schnell sein und die besten Angebote schnappen, bevor sie weg sind

Der Amazon Prime Day 2024 ist endlich gestartet. Letztes Jahr war das beste 4K-TV-Angebot zwei Stunden verfügbar – schnell sein lohnt sich also! Wir zeigen euch die Highlights.

Die Rabatt-Party ist eröffnet und es gibt wieder jede Menge Kracher. Wir trennen die Spreu vom Weizen und zeigen euch, was sich wirklich lohnt.



Amazon Prime Day 2024 Deal Zum Prime Day

4K-Smart-TV zum halben Preis: Die besten TV-Deals

Los geht's mit dem Fire TV 4, einem 4K-TV mit Amazon Smart-TV-System, für nur 269,99 Euro im Angebot *. Satte 46 Rabatt gibt es auf den 43-Zöller, ein heftiger Preissturz. Auch die 55 Zoll-Variante * ist mit 379.99 Euro richtig günstig.

Sucht ihr nur nach einem neuen Streaming-Stick, um euer Smart-TV-Erlebnis auf das nächste Level zu heben, dann schaut euch den Fire TV Stick 4K Max * an. Die 2. Generation des Premium-Streaming-Sticks war noch nie günstiger.



Keine Lust auf Low-Budget-Geräte? Dann muss schon ein Fernseher mit starkem OLED-Bildschirm her. Der LG OLED B3 markiert den Einstieg in die Welt perfekter Kontraste und satter Farben. Die Variante mit 65 Zoll * gibt's jetzt zum Hammerpreis für deutlich unter 1.300 Euro!



Etwas teurer ist der Samsung S90C, ein Fernseher der QLED und OLED kombiniert. So erreicht er mehr Helligkeit und ein noch besseres Bild. Auch hier ist die 65-Zoll-Variante * im Angebot.

Ihr könnt natürlich auch gleich zu einem 4K-Beamer greifen und für so richtig Kinostimmung sorgen. Mit dem XGIMI Horizon Pro 4K * bekommt ihr ein bis zu 200 Zoll großes 4K-Bild und das für unter 1.000 Euro am Prime Day.

Testsieger-Kopfhörer im Angebot: Die besten Kopfhörer-Deals

Bei den Kopfhörern haben wir einen heißen Tipp für euch: Den Bowers & Wilkins PX7 S2e *, Testsieger bei Computerbild und einer der besten Bluetooth-Kopfhörer aller Zeiten. Nur das Flaggschiff PX8 * ist noch besser (und auch im Angebot). Euch sagt die Marke nichts? Bowers & Wilkins ist eine legendäre Audiofirma aus England, die normalerweise sündhaft teure HiFi-Boxen herstellt.

Wollt ihr lieber bei Sony bleiben, haben wir gute Nachrichten für euch: Der beliebte WH-1000XM4 * ist unter 200 Euro gefallen, ein Wahnsinnspreis für einen Kopfhörer dieses Kalibers. Der Nachfolger WH-1000XM5 * ist ebenfalls im Angebot und zeichnet sich vor allem durch sein noch besseres Active Noise Cancelling (ANC) aus.

Auch Apple-Fans werden dieses Mal nicht vergessen: Die kultigen AirPods 2 * und AirPods 3 * sind beide zu krassen Preisen zu haben. Oder ihr gönnt euch die AirPods Pro 2 * und freut euch auf Profi-Sound und richtig starkes Noise Cancelling. Wenn ihr In-Ears nicht mögt oder nicht tragen könnt: Auch die AirPods Max * sind im Angebot.

Mehr Highlights, die ihr nicht verpassen solltet:

Natürlich sind wie immer die hauseigenen Amazon-Devices ziemlich stark reduziert.

Wie immer solltet ihr beim Stöbern vorher die Preise vergleichen, denn Angebot ist nicht gleich Angebot. Wie lange der jeweilige Deal verfügbar ist, lässt sich leider kaum sagen. Doch es kam in den letzten Jahren öfters vor, dass besonders radikale Angebote schnell ausverkauft wurden. Viel Spaß beim Shoppen!

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf oder Abschluss eines Abos über diese Links erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.