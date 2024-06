Princess Charming 2024: Diese neue Princess sucht nach der großen Liebe

Princess Charming 2024 steht in den Startlöchern. Pünktlich zum Staffelauftakt wurde die neue Princess enthüllt. So tickt die 30-jährige Berlinerin Lea wirklich.

Eigentlich soll es bei Princess Charming um die große Liebe gehen, doch in den vergangenen Jahren geriet die lesbische Dating-Show wegen diverser Skandale immer wieder in die Kritik. Trotzdem bleibt RTL+ dem Format treu: Die 4. Staffel erscheint schon in wenigen Tagen. Jetzt wurde die neue Princess enthüllt. Alles, was ihr über Lea Hoppenworth wissen müsst, erfahrt ihr hier.

"Optisch neige ich zum femininen Typ": Princess Charming Lea weiß genau, was sie will

Pünktlich zur 4. Staffel Princess Charming wurde das neue Gesicht der Show vorgestellt. Ihr Name: Lea Hoppenworth. Die 30-jährige Copywriterin aus Berlin stellt sich im RTL-Interview vor und lässt sich gehörig auf den Zahn fühlen.

RTL / Markus Hertrich Princess Charming 2024: Das ist Princess Lea Hoppenworth.

Die junge Frau sei am liebsten rund um die Uhr in Bewegung. Auf die Frage hin, wie das perfekte Date aussähe, antwortet sie: "Eine Mischung aus Abenteuer und Alltagsromantik." Auch ihre größte Leidenschaft zeugt vom großen Freiheitsdrang der Berlinerin: Roadtrips mit ihrem VW Bus Valentin.

Es wird allerdings nicht einfach für die 20 Singles, denn Princess Lea hat hohe Ansprüche an eine zukünftige Partnerschaft. Aus diesem Grund sei sie noch Single:

Ich habe gewisse Ansprüche an eine Beziehung. Wenn diese nicht erfüllt sind, gehe ich auch keine romantische Beziehung mehr ein.

Die Zukünftige solle tough wie sie selbst sein, aber auch Gefühle zulassen können:

Mir ist wichtig, dass die Person genau weiß, was sie will und eine klare Vorstellung vom Leben hat. Zudem darf sie auch gerne frech sein. Das fördert eine lebendige und dynamische Beziehung. Und ganz wichtig natürlich: emotionale Erreichbarkeit!

Aber auch das Aussehen spielt eine Rolle für die 30-Jährige:

Optisch neige ich zum femininen Typ. Ich mag dunkle Haare, kombiniert mit hellen Augen. Ich lege auch viel Wert auf die Ausstrahlung, insbesondere auf strahlende Augen und eine offene Haltung.

Ob die Princess Charming wirklich die große Liebe finden wird, erfahren wir spätestens im Staffelfinale der neuen Season.

Streaming & TV-Ausstrahlung: So kannst du Princess Charming ansehen

Die 4. Staffel Princess Charming startet am Mittwoch, dem 3. Juli 2024 auf RTL+. Die zehn Episoden erscheinen wöchentlich. Ab dem 10. Juli ist die Show mittwochs um 22:15 auf VOXup zu sehen.