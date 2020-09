Prinz von Bel-Air-Reunion mit Will Smith: Ein Wiedersehen wird besonders emotional

In den USA wurde das Reunion-Special von Der Prinz von Bel-Air gefilmt. Darin wird es ein besonders emotionales Wiedersehen zwischen Will Smith und einem anderen Star zu sehen geben.

Anfang des Monats wurde bekannt, dass für Der Prinz von Bel-Air ein großes Reunion-Special aufgezeichnet wird. Zum 30-jährigen Jubiläum der Kult-Sitcom aus den 90ern werden sich neben Will Smith sämtliche Stars nochmal vor der Kamera wiedersehen.

Basketball-Shirt im Bel-Air-Style Zum Deal Wie Will Smith

Smith hat jetzt zwei erste Fotos von dem Reunion-Special geteilt, das diese Woche in den USA für Warners Streamingdienst HBO Max gefilmt wurde. Besonders das zweite Foto sorgte direkt für Diskussionsstoff und enthüllt offenbar das emotionale Ende eines jahrzehntelangen Der Prinz von Bel-Air-Streits.

Hier könnt ihr nochmal das Kult-Intro von Der Prinz von Bel-Air schauen

Der Prinz von Bel-Air - Intro Clip (Englisch)

Im Der Prinz von Bel-Air-Special legen Will Smith und Janet Hubert wohl Streit bei

Auf Instagram teilte Will Smith zwei Fotos von der Prinz von Bel-Air-Reunion. Während das erste Bild viele Stars wie Alfonso Ribeiro und Tatyana Ali zeigt, ist vor allem das zweite Foto etwas ganz Besonderes. Darauf sind Smith und Janet Hubert-Whitten aka Tante Viv lächelnd nebeneinander zu sehen. Ein emotionaler Moment, der eine lange Vorgeschichte des Streits hinter sich hat.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Instagram, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Instagram Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Complex hat den großen Konflikt zwischen den beiden Prinz von Bel-Air-Stars nochmal aufgeschlüsselt. Damals wurde Hubert in der Rolle ab Staffel 4 durch Daphne Maxwell Reid ersetzt. In der Öffentlichkeit sprach die Schauspielerin mehrfach darüber, dass sie am Set stark mit Will Smith aneinandergeraten ist. Dabei bezeichnete Hubert den Star mehrfach als Egomanen, der sich niemals verändern würde.

2011 sagte die Schauspielerin noch, dass sie deshalb niemals bei einer Reunion von Der Prinz von Bel-Air dabei sein würde. Smith sprach in einem Interview 1993 nach dem Ausstieg von Hubert darüber, dass sie auf ihn als Star der Serie neidisch gewesen sei. In ihren Augen war er so etwas wie der Antichrist höchstpersönlich.

Offenbar konnten die beiden Stars ihren Streit nach der langen Zeit jetzt aber endlich beenden. Für das Reunion-Special von Der Prinz von Bel-Air haben Will Smith und Jane Hubert nach 27 Jahren zum ersten Mal wieder miteinander gesprochen. So wie das geteilte Instagram-Bild von Smith mit zwei strahlenden Gesichtern aussieht, ist das Gespräch sehr emotional verlaufen.

© NBC Janet Hubert als Tante Viv in Der Prinz von Bel-Air

In den USA soll das Prinz von Bel-Air-Special diesen Herbst bei HBO Max zu sehen sein. Einen deutschen Termin gibt es zurzeit noch nicht.

*Bei den Links zum Angebot von Amazon handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links erhalten wir eine Provision.

Freut ihr euch auf das emotionale Wiedersehen zwischen Will Smith und Janet Hubert?