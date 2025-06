Promi verplappert sich: Neues Gefragt – Gejagt-Special kommt

Bei Gefragt – Gejagt treten hin und wieder Promis an, um ihr hart erspieltes Geld für einen guten Zweck zu spenden. Nun hat Jens Riewa wohl aus Versehen angekündigt, dass ein Promi-Special auf dem Weg ist.

Seit nun 13 Jahren läuft Gefragt – Gejagt im Fernsehen und begeistert das deutsche Publikum im Vorabendprogramm. Dabei gibt es innerhalb einer Staffel hin und wieder ein Prominentenspezial, in dem Geld für einen guten Zweck erspielt wird. Nun hat sich Tagesschau-Sprecher Jens Riewa in dem Zusammenhang verplappert.



"Ich hoffe, ich gewinne etwas": Jens Riewa ist bei Gefragt – Gejagt

Das letzte Promi-Special von Gefragt – Gejagt ist noch gar nicht so lange her und schon steht ein neues an – zumindest nach Jens Riewa. Dieser hat nämlich in einer Instagram-Story einen Einblick in seinen Arbeitsalltag gegeben. In der Story erzählte er:



Es gibt Tage, die sind richtig lang. 3:30 Uhr aufgestanden, ein paar Stunden 'Morgenmagazin' gemacht und dann denken die meisten, man geht schlafen.



Danach verriet er, dass es für ihn ins Studio Hamburg ginge, wo Gefragt – Gejagt gedreht wird. "'Gefragt – Gejagt.' Ich hoffe, ich gewinne etwas. [...] Das Geld würde ich gerne spenden. Drückt mir die Daumen!", so der Tagesschau-Moderator.



Gefragt – Gejagt-Promi-Special: Ein genaues Datum ist noch nicht bekannt

Somit plauderte Jens Riewa nicht nur aus, dass ein neues Gefragt – Gejagt-Promi-Special in der Produktion ist, sondern auch, dass er selbst natürlich mit dabei ist. Dabei steht aber noch nicht fest, wann genau das nächste Promi-Special zu sehen ist. Das letzte Special war am 10. Mai, gleich zu Beginn der neuen Staffel. Mit dabei waren unter anderem Bastian Bielendorfer, Oliver Kalkofe und Nilam Farooq.



Gefragt – Gejagt läuft aktuell von Montag bis Freitag um 18:00 Uhr im Ersten. Wer eine Folge verpasst hat, kann diese in der ARD-Mediathek anschauen.