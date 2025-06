RTL-Produzentin zieht zu Stefan Raabs Comeback eine harte Bilanz: "Sehr anstrengend"

Das Comeback von TV-Legende Stefan Raab jährt sich in einigen Monaten. Für RTL-Produzentin Ute Biernat war diese Rückkehr ins Fernsehen nicht so wie erhofft.

TV-Produzentin Ute Biernat beendet nach 25 Jahren ihre Karriere. Sie hat als Geschäftsführerin von UFA Show & Factual vor allem RTL-Formate wie DSDS oder Das Supertalent geprägt. Daher kennt sie sich mit dem Sender bestens aus und zieht eine kritische Bilanz von Stefan Raabs Comeback.



RTL-Produzentin zieht harte Bilanz zu Raab-Comeback

Die TV-Produzentin Ute Biernat schilderte der Bild-Zeitung ihre Eindrücke von der Entwicklung bei RTL, vor allem in den letzten Jahren. Im September 2024 kam Stefan Raab zurück ins Fernsehen: Zuerst mit einem Boxkampf gegen Regina Halmich, dann mit eigenen RTL-Formaten. Doch nach einiger Zeit brachen die Quoten ein und Raabs Comeback versandete.



Für die TV-Produzentin war das eine traurige Entwicklung. "Ich hätte Stefan Raab gewünscht, dass sein Comeback sehr viel besser funktioniert, als es der Fall ist", so Biernat. Sie macht aber auch gleich den Grund für das sinkende Interesse fest: "Wenn in einer neuen Show gar nichts Neues kommt, wird es sehr anstrengend." Damit gibt sie das wieder, was auch von vielen Fans gefordert wurde.



Weitere TV-News:

Biernat erzählt von dem größten Fehler ihrer Karriere

Biernat offenbart auch weitere Probleme, die mit ihren RTL-Formaten einhergegangen sind. So nennt sie beispielsweise Das Supertalent ihr "Sorgenkind". Ihrer Meinung nach muss sich das Format neu erfinden. "Wir haben uns in jede Richtung verlaufen und jetzt ist erst mal Pause", so die Produzentin. Dabei hält sie eine Rückkehr des Formats für möglich, wenn es sich radikal ändert.



Ihrer Meinung nach war ihr größter Fehler in 25 Jahren TV-Arbeit das Ausschlagen des Erfolgsformats The Masked Singer. So meint Ute Biernat:



Ich gestehe auf der Stelle, dass ich mich bis heute ärgere, dass ich 'The Masked Singer' nicht gemacht habe, als wir das Angebot auf dem Tisch hatten.



Sie war damals nicht von dem Konzept und dem möglichen Erfolg überzeugt. ProSieben schnappte sich das Format und für den Sender war das ein Volltreffer. Die zweite Staffel erreichte im Schnitt über vier Millionen Zuschauende und 2020 bekam die Show den Deutschen Fernsehpreis. Mit den letzten Staffeln sank jedoch das Interesse deutlich.