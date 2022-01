ProSieben-Dauerschleife: Two and a Half Men war 2021 nicht mehr an der Spitze

Auch letztes Jahr wurden im deutschen Fernsehen sehr viele Wiederholungen von Two and a Half Men & Co. ausgestrahlt. 2021 musste sich die Charlie Sheen-Sitcom gegen eine andere beliebte Serie geschlagen geben.

Das deutsche TV-Programm wird seit Jahren stark von Wiederholungen geprägt. Besonders ProSieben setzt auf eine regelrechte Sitcom-Dauerschleife von Hits wie Two and a Half Men und The Big Bang Theory, die rauf und runter laufen. Jedes Jahr erscheint daher auch eine Auswertung, welche Serien am meisten ausgestrahlt werden.

Nachdem die Kult-Sitcom mit Charlie Sheen 2020 den Wiederholungskönig The Big Bang Theory nach Jahren an der Spitze verdrängt hatte, war der Siegeszug 2021 schon wieder vorbei.

Crime-Doku-Serie verdrängte 2021 selbst Two and a Half Men und The Big Bang Theory

Das deutsche TV-Branchenmagazin DWDL hat einen Bericht der Fernsehausstrahlungen 2021 mit einem Überblick zu den meisten Wiederholungen veröffentlicht. Während Two and a Half Men letztes Jahr 1.807 Mal auf ProSieben lief, wurde The Big Bang Theory sogar 1.931 Mal ausgestrahlt.

Schaut hier unsere Faktenflut zu The Big Bang Theory:

Faktenflut zu The Big Bang Theory

Neben der ProSieben-Dauerschleife hat es aber eine Sendung auf VOX an die Spitze der meisten Ausstrahlungen 2021 geschafft: das True Crime-Format Medical Detectives - Geheimnisse der Gerichtsmedizin mit 1.997 Ausstrahlungen.

Hier noch die Top 10 der häufigsten Ausstrahlungen aus dem vergangenen Jahr der 8 großen Vollprogramme (ProSieben, Sat. 1, RTL etc.) von DWDL:

DWDL hat auch noch eine Auswertung gemacht, die alle anderen Free-TV-Sender neben den acht größten mit einbezogen hat. Hier ist dann South Park auf Comedy Central der Wiederholungskönig 2021 – mit fast 4.000 Ausstrahlungen in einem Jahr!

Welche Serien laufen bei euch immer noch in Dauerschleife?