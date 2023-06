ProSieben-Show wirft gesamte Besetzung raus: In neuer Voice of Germany-Jury sitzt jetzt ein absoluter Mega-Star

Die ProSieben-Show The Voice of Germany hat ihre komplette Jury ausgetauscht. Jetzt sind die Nachfolger:innen bekannt, unter denen sich auch ein großer internationaler Star findet.

ProSieben ist im Tabula Rasa-Modus. Wie kürzlich bekannt wurde, hat der Sender überraschend die gesamte Jury seiner Hit-Show The Voice of Germany ausgewechselt. Jetzt ist bekannt, wer die leeren Plätze einnehmen soll.

The Voice of Germany-Jury will mit Mega-Star punkten

Nach einem Bericht von DWDL werden unter anderem folgende Stars in der neuen Jury sitzen:

Die größte Überraschung für viele Fans stellt allerdings Ronan Keating dar. Der irische Sänger und Ex-Mitglied der Band Boyzone wurde insbesondere durch 90er-Hits wie "When You Say Nothing At All" bekannt und hat durch Jury-Auftritte in The Voice Australia oder The Voice UK Kids bereits Erfahrung im Show-Franchise gesammelt.

Was steckt hinter dem Wechsel der Voice of Germany-Jury?

Wie der Bericht mutmaßt, steckt hinter dem Jury-Wechsel strategisches Kalkül. Die ProSieben-Mutter Seven.One Entertainment will bei den sogenannten Screenforce Days ihren Werbekunden ein frisches Programm für die kommenden Monate präsentieren. Die neue Jury könnte dabei als Beweis für eine Neuausrichtung dienen.

