Heidi Klum stürzt mit GNTM gerade in die schlimmste Krise seit Beginn der ProSieben-Show

Was ist bei Germany's Next Topmodel los? Die ProSieben-Show fährt in der aktuellen Staffel extrem schwache Zuschauerzahlen ein. Hatte die Kritik an Heidi Klum doch Auswirkungen?

Das vorweg: Germany's Next Topmodel gehört bei der jungen Zielgruppe weiter zu den erfolgreichsten TV-Shows. Heidi Klums Modelsuche läuft seit mittlerweile 18 Jahren. In diesem Zeitraum kämpfte sich die Casting-Reise immer wieder aus Quoten-Tiefs. Diesmal könnte es anders ausgehen. Die ProSieben-Show gleitet in der aktuellen Staffel in eine düstere Publikums-Krise ab. Noch nie stand es schlimmer um sie.

Über allem schwebt die Frage: Welche Rolle spielt dabei die heftige Kritik an der Show?

Gemany's Next Topmodel erreicht so wenige Zuschauer:innen wie nie zuvor

Letzte Woche berichtete die Branchen-Seite DWDL von einem Quoten-Tal bei GNTM: Die Ausgabe hatte zum zweiten Mal in Folge einen Staffeltiefstwert eingefahren. Durchschnittlich 620.000 Zuschauer:innen zwischen 14 und 49 Jahren waren live dabei – laut DWDL der schlechteste Wert seit 5 Jahren.

Das Gesamtpublikum der Folge lag bei 1,23 Millionen Zuschauenden. Diese Zahl ergibt sich aus der vorläufig berechneten zeitversetzten Nutzung im Internet. Sie bedeutet, so DWDL , ein "Allzeit-Tief" in der Show-Geschichte und verhärtet den absackenden Zuschauer-Trend in der aktuellen Staffel: Sie wird die erste sein, die durchschnittlich weniger als 2 Millionen Menschen pro Folge erreicht. Was sind die Gründe dafür?

Hat die Kritik an GNTM Auswirkung auf das Publikums-Interesse?

ProSieben GNTM

Über die Ursachen für das schwindende Interesse an GNTM können wir nur spekulieren. Seit ihrem Bestehen werden die Show und ihr Aushängeschild Heidi Klum für die schädlichen Inhalte kritisiert. Den Quoten schadete das bislang nicht.

Auffällig ist aber, dass die wohl quotenschwächste Staffel der GNTM-Geschichte in das Jahr fällt, das auf die bislang intensivsten Vorwürfe folgt. Im Frühling 2022 hatte sich die Ex-Kandidatin Lijana Kaggwa mit einem Youtube-Video an die Öffentlichkeit gewandt. Sie berichtete von Manipulationen am Set. So seien etwa die Füße einiger Models von Stylisten eingecremt wurden, damit sie auf dem Laufsteg in High Heels rutschten.

Eine Spiegel-Recherche berichtete später von "rechtswidrigen Knebelverträgen", die die Kandidatinnen hätten unterschreiben müssen. Ex-Kandidatin Kera Rachel Cook sagte in dem Artikel: "In der Show sucht man ständig nach Möglichkeiten, um das Stresslevel der Teilnehmerinnen zu erhöhen und sie vor dem Fernsehpublikum bloßzustellen." Aus dem Dschungelcamp meldete sich Ex-Kandidatin Tessa Bergmeier zuvor mit weiteren harten Vorwürfen.

Die Kritik an GNTM erreichte eine neue Dimension. Und zu Beginn der laufenden Staffel sah sich Heidi Klum erstmals zu einer Reaktion gezwungen. In einem Statement, das später aus der Mediatheken-Version geschnitten wurde, nahm sie Stellung zu den Vorwürfen, ließ einen großen Teil der Kritik aber abperlen.

Spürt GNTM nun die Folgen des öffentlichen Aufschreis? Die Zahlen sprechen zumindest eine deutliche Sprache.