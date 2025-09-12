ProSieben zeigt Wer stiehlt mir die Show?-Spezial am Samstag: Joko Winterscheidt enthüllt die witzigsten Momente aus 9 (!) Staffeln

Bevor es mit der Jubiläumsstaffel von Wer stiehlt mir die Show? losgibt, gibt es bei ProSieben exklusive Einblicke hinter die Kulissen der Quizshow zu sehen. Außerdem wird Joko Winterscheidt die witzigsten Highlights aus 9 Staffeln präsentieren.

Deutschland ist das Land der Quizshows, doch ein Format sticht aus der Masse hervor: Wer stiehlt mir die Show?. Seit 2021 besticht die Show mit Joko Winterscheidt durch ihr ungewöhnliches Konzept: Der oder die Gewinner:in der letzten Folge wird prompt zum Showmaster befördert und muss die neue Ausgabe moderieren. Bevor es im Herbst bereits mit der 10. Staffel (!) weitergeht, hat sich ProSieben aber noch einen Leckerbissen für Fans ausgedacht: Bei Wer stiehlt mir die Show – Backstage gibt es erstmals exklusive Einblicke hinter die Kulissen zu sehen.

Wer stiehlt mir die Show – Backstage: Darauf können sich Fans der ProSieben-Show freuen

Aktuell rätseln WSMDS-Fans noch, wann die heißersehnte 10. Staffel endlich startet. Bisher hat ProSieben nur verraten, dass es im Herbst 2025 so weit sein soll – das genaue Release-Datum ist aber noch geheim. Damit das Publikum allerdings nicht zu sehr hungern muss, läuft am Samstag, den 13. September 2025, eine exklusive Backstage-Show, bei der Joko Winterscheidt und Moderatorin Katrin Bauerfeind gemeinsam zurückblicken auf die witzigsten, emotionalsten und krassesten Momente aus neun Staffeln.

Außerdem werden die Fans einen ungefilterten Einblick hinter die Kulissen der Show erhaschen können: Wer erfindet die Quizfragen, wer plant die kuriosen Spiele und wie kompliziert ist es eigentlich, bei so einer Megashow Regie zu führen? Das Special verspricht, all diese Fragen und noch vieles mehr zu beantworten. Auch Joko rührt kräftig die Werbetrommel auf Instagram:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Instagram, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Instagram Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

TV-Ausstrahlung & Streaming: So kannst du Wer stiehlt mir die Show – Backstage schauen

Wer stiehlt mir die Show – Backstage läuft am Samstag, den 13. September 2025, um 20:15 Uhr bei ProSieben. Wer sich lieber online dazugesellt, wird bei Joyn fündig: Hier kann die Show live gestreamt und im Anschluss auf Abruf angesehen werden. Wann Staffel 10 startet, wird womöglich im Rahmen der Backstage-Show verraten.