Prügel-Skandal im Sommerhaus bei RTL: Mehrere Stars müssen die Show vorzeitig verlassen, die Staatsanwaltschaft ermittelt

In der aktuellen Staffel vom Sommerhaus der Stars soll es zu schweren Handgreiflichkeiten gekommen sein. Was über den Vorfall bekannt ist, lest ihr hier.

Das Sommerhaus der Stars ist berüchtigt für seine Skandale: Alkohol-Exzesse, Spuck-Attacken und Mobbing prägen die Geschichte der Reality-Show von RTL. Seit einigen Wochen läuft die 8. Staffel – und in dieser hat sich einem Bericht der BILD zufolge ein Vorfall ereignet, der alles bisher dagewesene in den Schatten stellt. Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln in einem Gewaltdelikt.

Was ist im Sommerhaus der Stars passiert?

Im Das Sommerhaus der Stars treten Prominente und ihre Partner:innen gegen andere Paare an. Zwischen zwei Promi-Paaren soll in der aktuellen Staffel ein Streit eskaliert sein. Es läuft ein Ermittlungsverfahren wegen des Vorwurfs der Körperverletzung. Bei den Beteiligten soll es sich um Walentina Doronina und ihren Verlobten Can Kaplan handeln.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Instagram, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Instagram Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Sie sollen vom Nachrücker-Teilnehmer Gigi Birofio geschlagen worden sein, heißt es. Bei Instagram beschreibt Doronina die Szene laut DWDL so:

Ich bestätige hiermit, dass Can und ich im 'Sommerhaus' grundlos von einem Mann geschlagen wurden. Alle, außer eine Person, haben sich nach dem Schlag hinter den Täter gestellt. Psychisch kann ich diese Lügen von RTL nicht mehr mitmachen.

Worauf genau sich der letzte Satz bezieht, in dem Doronina auch den Sender kritisiert, ist noch unklar. RTL scheint die Vorwürfe ernstzunehmen. Birofio weist derweil die Vorwürfe gegenüber BILD zurück: "Ich kann sagen: Ich habe ihn nicht geschlagen." Er schildert die Situation so: Er habe Can Kaplan am Kopf gekratzt, nachdem es diesen dort gejuckt hatte. Die Versionen der jeweils Beteiligten liegen also weit auseinander. Sehr wahrscheinlich wurde der Vorfall aber von Kameras aufgezeichnet.

Wie reagiert RTL auf den Vorfall? 4 Stars sind raus

Gegenüber DWDL bestätigte RTL: "Während der Aufzeichnung des 'Sommerhaus der Stars' kam es zu einem Zwischenfall, aufgrund dessen einige Teilnehmer das 'Sommerhaus' verlassen mussten." Laut BILD mussten insgesamt 4 Teilnehmende vorzeitig gehen. Ob es sich dabei um die zwei beteiligten Paare Walentina Doronina/ Can Kaplan und Gigi Birofio/Dana Feist handelt, ist noch unbekannt unbekannt.

Die nächste Folge vom Sommerhaus der Stars (Folge 5) läuft am kommenden Dienstag, 17. Oktober 2023, um 20:15 Uhr bei RTL.