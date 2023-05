Dschungelcamp-Rebell im neuen Sommerhaus der Stars: Alle 8 Paare mit Fotos und Drama-Potenzial

Für Fans von Reality-Formaten gehört Das Sommerhaus der Stars bei RTL zu den TV-Highlights des Jahres. Moviepilot verrät, wer 2023 in Staffel 8 dabei ist – und bei welchen Teilnehmer:innen sich die Stars im Haus warm anziehen müssen.

Das Konzept von Das Sommerhaus der Stars ist ebenso einfach wie effektiv: Mehrere Paare, von denen zumindest ein Teil schonmal in irgendeiner Form im Fernsehen war, ziehen in ein einfaches Ferienhäuschen. Dort müssen sie nicht nur gemeinsam den Alltag meistern – Kochen, Putzen, herausfinden, wer nachts so laut schnarcht –, sondern auch in zunehmend absurder werdenden Wettbewerben gegeneinander antreten.

Wer bei den Wettbewerben versagt, kann von den anderen Paaren rausgewählt werden. Das Pärchen, das am Schluss übrig bleibt, gewinnt 50.000 Euro Preisgeld – und das wollen natürlich alle. Stress und Konflikte sind da vorprogrammiert und machen das Sommerhaus zu einer der beliebtesten RTL-Reality-Shows. Bis zur Ausstrahlung im Spätsommer müssen wir uns noch ein wenig gedulden, doch bereits jetzt lohnt sich ein Blick auf die Liste der diesjährigen Kandidatinnen und Kandidaten. Da steckt nämlich ordentlich Drama-Potenzial drin.

Von RTL-Trash-Prinzessin bis GZSZ-Star: Alle Sommerhaus der Stars 2023-Paare im Überblick

Meme-Ikone Claudia Obert und ihr Herzensjunge Max Suhr

Zusammen seit: 2022

RTL Sommerhaus der Stars 2023

Drama-Potenzial: Gewaltig!



Claudia Obert ist für viele eine lebende Provokation – ob aufgrund ihres starken Alkoholkonsums, ihrer flotten Sprüche, ihrer sexuellen Offenheit oder der Beziehung mit dem deutlich jüngeren Max. Dabei wirft die Unternehmerin in Reality-Formaten wie Promis unter Palmen wichtige Fragen zum Umgang der Teilnehmenden untereinander auf. Was ist unterhaltsamer Schlagabtausch und wo beginnt Psychoterror und Mobbing gegen eine offensichtlich alkoholisierte Frau?

Eins steht schon jetzt fest: Wenn im Sommerhaus die Fetzen fliegen, wird Claudia Obert nicht weit sein. Ob Max weiß, worauf er sich da eingelassen hat?

Reality-Diva Walentina Doronina und ihr Verlobter Can Kaplan

Verlobt seit: 2022

RTL Sommerhaus der Stars 2023

Drama-Potenzial: Sehr hoch.

Walentina gilt als die Diva des deutschen Reality-TVs und sorgte bisher insbesondere bei Dating-Shows wie Are you the One? und Ex on the Beach für Gesprächsstoff und Überraschungen. Regelmäßig schießt sie ihre Giftpfeile in Richtung ihrer TV-Konkurrent:innen. Bei Promi Big Brother legte sie sich sogar mit Parfum-Influencer und Internet-Kultfigur Jeremy Fragrance an.

Can machte ihr während einer Late-Night-Show einen Heiratsantrag. Ob ihr Verlobter ähnlich viel Lust auf Stress hat, wird sich zeigen. Werden sie den Fluch des Sommerhauses überstehen? Schließlich sind dort schon einige Beziehungen zerbrochen.

Ex-GZSZ-Star Eric Stehfest und seine Frau Edith

Verheiratet seit: 2015

RTL Sommerhaus der Stars 2023

Drama-Potenzial: Hoch.

Eric Stehfest (Gute Zeiten, schlechte Zeiten) lässt sich nichts gefallen – vor allem in Reality-Shows. Dies stellte er zuletzt in der Jubiläumsstaffel des Dschungelcamps 2022 unter Beweis. Dort verweigerte er eine Dschungelprüfung, nachdem er sich von einigen seiner Mitcamper:innen hintergangen fühlte. Eine Aktion, die nicht nur im australischen Busch, sondern in ganz Deutschland für Furore sorgte. Auch seine Frau Edith ist nicht auf den Mund gefallen und steht regelmäßig für sich und ihren Mann ein.

Dieses Paar wird sich nicht unterkriegen lassen und in unangenehmen Situationen klar Stellung beziehen. Ob die anderen mit ihrer Ehrlichkeit zurechtkommen? Andererseits könnte genau diese Authentizität die beiden nach vorne bringen.

Die Temptation Island V.I.P.-Stars Aleks Petrovic und Vanessa Nwattu

Zusammen seit: 2022

RTL Sommerhaus der Stars 2023

Drama-Potenzial: Hoch.

Aleks Petrovic gehörte 2022 für viele zu den unsympathischsten Menschen der deutschen TV-Landschaft. Er brach seiner Ex Christina Dimitriou bei Temptation Island V.I.P. das Herz und bandelte in aller Öffentlichkeit mit Vanessa Nwattu an – inklusive heißer Küsse und Liebesbekundungen. Sogar die Moderatorin Lola Weippert wandte sich in der Wiedersehensshow mit klaren Worten der Antipathie an Aleks.

Der Herzensbrecher zieht also nicht gerade mit den besten Voraussetzungen ins Sommerhaus. Wie die Mitstreiter:innen wohl auf ihn und seine neue Partnerin reagieren?

Die AYTO-Skandalnudeln Maurice Dziwak und Ricarda Raatz

Zusammen seit: 2022

RTL Sommerhaus der Stars 2023

Drama-Potenzial: Hoch.

Bei der Kuppelshow Are You The One? – Reality Stars in Love sorgte Maurice bereits 2022 für Negativschlagzeilen. Völlig außer sich brüllte er herum, weil eine seiner Herzensdamen laut der Matchbox perfekt zu einem anderen Kandidaten passen würde. Sein toxisches Verhalten bringt ihm – ähnlich wie Aleks – zurecht viel Abneigung ein. Mit Ricarda scheint er zwar überglücklich zu sein, doch dass ihn das auch als Mensch verändert hat, ist fraglich.

Mehr zu TV-Shows: DSDS geht mit Dieter Bohlen weiter: Es ist nur noch zum Verzweifeln

Im Sommerhaus der Stars hätte Maurice die Chance, sein altes Ich hinter sich zu lassen, und öffentlich für positive Werte einzustehen. Doch kann er aus seinen Fehlern lernen?

Berlin – Tag & Nacht-Star Pia Tillmann und Zico Banach

Zusammen seit: 2022

RTL Sommerhaus der Stars 2023

Drama-Potenzial: Eher niedrig.

Pia Tillmann galt lange Zeit als einer der Lieblinge von Berlin - Tag und Nacht. Anschließend war sie unter anderem im Ableger-Format Köln 50667 und bei Krass Schule – Die jungen Lehrer zu sehen.

Die Schauspielerin ist nicht gerade als Drama-Magnet bekannt. Unterhaltsam wird es mit ihr und ihrem Zico aber bestimmt. Vielleicht werden sich die beiden in Extremsituationen von einer ganz neuen Seite zeigen.

Schlagerstar Tim Toupet und Carina Crone

Zusammen seit: unbekannt

RTL Sommerhaus der Stars 2023

Drama-Potenzial: Eher niedrig.

Über Tim Toupet ist nicht viel bekannt, außer dass er als Party-Schlagersänger beruflich gute Laune verbreitet. 2008 leistete er sich einen Fehltritt, als er behauptete, eine feste Beziehung mit der damaligen Dschungelcamp-Kandidatin Michaela Schaffrath zu haben. Die Beziehung war zu diesem Zeitpunkt bereits beendet. Für einen Schlagerstar vielleicht ein kleines Skandälchen – für tatsächliche Reality-Stars eine Lappalie.

Aber wer weiß, vielleicht überraschen uns Tim Toupet und Carina Croneb mit ganz neuen Facetten. Vergeht dem Gute-Laune-Mann nach einigen Tagen im gefürchteten Sommerhaus vielleicht die Laune – oder trällert er bis zum Ende "Du hast die Haare schön..."?

Joey Heindles Ex Justine Dippl und Arben Zekic

Zusammen seit: 2022

RTL Sommerhaus der Stars 2023

Drama-Potenzial: Eher niedrig.

Justine Dippl ist vor allem durch ihre Ex-Beziehung mit Dschungelkönig Joey Heindle bekannt geworden. Die beiden waren sogar verheiratet und sie ging mit ihrem Unmut über die Trennung an die Öffentlichkeit. Ihr Hauptkritikpunkt: Sie habe Joey jahrelang dabei geholfen, aus der Privatinsolvenz zu kommen – und als er wieder mehr Geld verdiente, habe er Schluss gemacht.

Justine scheut also nicht, ihr Privatleben in die Öffentlichkeit zu tragen. Das ist eine gute Grundvoraussetzung für den Einstieg ins Reality-Leben. Ansonsten ist nicht viel über sie bekannt. Können sie und ihr Schatz Abel mit den Reality-Profis mithalten?

Die 8. Staffel von Sommerhaus der Stars bei RTL hat noch keinen offiziellen Sendetermin. Mit Blick auf die letzten Jahre ist eine Ausstrahlung ab September 2023 wahrscheinlich, immer mittwochs und sonntags um 20:15 Uhr.