Quentin Tarantino saß vor 27 Jahren in der Todeszelle – in einem abgefahrenen Steven Spielberg-Videospiel, das ihr jetzt spielen könnt

In den 90ern erschien ein Videospiel, in dem man mit Tipps von Steven Spielberg einen eigenen Film inszeniert. Mit dabei war unter anderem Quentin Tarantino als Todeszellen-Insasse!

Die wenigsten Filmfans dürften heutzutage noch wissen, dass es vor über 25 Jahren mal ein gemeinsames Projekt von den Meister-Regisseuren Steven Spielberg und Quentin Tarantino gab. Dabei handelte es sich um ein Videospiel, in dem der Pulp Fiction-Macher als Schauspieler in einer mehr als skurrilen Rolle auftrat.

Bizarres Videospiel mit Spielberg und Tarantino ließ euch selbst einen Film inszenieren

Slash Film hat kürzlich an die 90er-Jahre-Kuriosität namens Steven Spielberg's Director's Chair erinnert. Das Videospiel erschien 1996 und wollte mit prominenten Namen für Aufmerksamkeit zogen. In dem Spiel ging es darum, im Point-and-Click-Verfahren als Regisseur einen Film zu inszenieren, zu dem die Story vorgegeben war. Hilfe bekam man mit diversen Tipps von Hollywood-Legende Steven Spielberg persönlich.

Die Story des Films klingt heute bizarrer denn je, denn sie handelte von Quentin Tarantino in der Rolle eines Todeszellen-Insassen, der auf dem elektrischen Stuhl hingerichtet werden soll. Er ist jedoch unschuldig, was seine Freundin (gespielt von Friends-Star Jennifer Aniston!) beweisen will. Bei den wahren Tätern handelt es sich nämlich um ein bösartiges Magier-Paar.

Hier könnt ihr euch einen Einblick in die Videospiel-Kuriosität anschauen:

Ihr könnt das Videospiel mit Spielberg und Tarantino jetzt selbst spielen

Wenn ihr neugierig geworden seid, haben wir eine gute Nachricht für euch. 2020 wurde Steven Spielberg's Director's Chair in einer neuen Version auf Basis des 1996er-Spiels im Netz für alle zugänglich gemacht. Unter diesem Link könnt ihr euch selbst in das Regie-Abenteuer stürzen.

