Saw als Katastrophen-Film im Tarantino-Stil: Den Trailer zur abgefahrensten Horror-Sensation des Jahres dürft ihr euch nicht entgehen lassen

Der erste Trailer zur Thriller-Serie Bargain hätte Quentin Tarantino gefallen. Dort wird eine brutale Organ-Auktion durch ein Erdbeben unterbrochen. Erst danach geht der echte Horror los.

Manchmal ist mehr einfach besser. So etwa in der wilden Genre-Mixtur Bargain. Im ersten Trailer zur koreanischen Thriller-Serie sollen dem verzweifelten Freier einer vermeintlichen Prostituierten gerade die Organe herausgeschnitten werden, als ein Erdbeben die Situation in ein absolutes Horror-Massaker verwandelt. Es erinnert ein bisschen an Saw. Wenn Quentin Tarantino Regie geführt hätte.

Schaut euch hier den ersten Trailer zu Bargain an:

Bargain - S01 Trailer (English Subs) HD

Saw-Horror mit Tarantino-Wahnsinn: Wird Bargain das neue Squid Game?

Park Joo Young (Jeon Jong-seo) gibt sich als 18-jährige Prostituierte aus, um einen Mann in ein Hotelzimmer zu locken und zu betäuben. Kurz darauf erwacht er als Objekt der Begierde in einer Auktion um seine eigenen Organe.

Bevor Park Joo Young allerdings das Messer ansetzen kann, wird das fröhliche Treffen durch ein Erdbeben unterbrochen. Kurz darauf ist das friedliche Hotel zerstört und dient als Kampfschauplatz für die Auktionsteilnehmer, die um jeden Preis an ihre heiße Ware gelangen wollen.

Bargain könnte mit seiner wilden Mixtur aus Tarantino-Absurdität und Horror den Nerv vieler Fans treffen. Koreanische Serien mit blutigem Twist genießen unter Streaming-Abonnent:innen spätestens seit Squid Game einen guten Ruf.

Wann kommt Bargain nach Deutschland?

Bargain soll am 5. Oktober 2023 beim Streaming-Dienst Paramount+ erscheinen. Vor der Kamera sind neben Jeon Jong-seo unter anderem Seon-kyu Jin (Space Sweepers) und Joo-Young Lee (Broker) zu sehen.

Podcast: Die 15 besten Serienstarts im September bei Netflix, Amazon und Co.

Ihr braucht noch mehr frische Streaming-Tipps? Die spannendsten September-Serien, die ihr unter anderem bei Netflix, Prime Video und Disney+ streamen könnt, bringen wir euch in der Monats-Vorschau näher:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Wir haben die langen Startlisten der Streamingdienste geprüft und stellen euch die 15 großen Highlights des Monats im Moviepilot-Podcast Streamgestöber vor. Mit dabei sind Netflix’ Abschied von Sex Education und die Rückkehr der gefeierten Apple-Serie The Morning Show. Außerdem hält Amazon eine John Wick-Serie für uns bereit und schickt die große Fantasy-Serie Das Rad der Zeit in ihre 2. Staffel.