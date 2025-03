Rasante Auto-Action erobert Netflix: 70 Folgen voller Twists, die so nervenzerreißend sind wie ein Thriller

Seit kurzem wird wieder gerast bei Netflix, denn die actionreiche Doku-Serie Drive to Survive ist zurück und erobert gerade die Serien-Charts beim Streamer.

Es muss nicht immer True Crime sein. Eine der erfolgreichsten Netflix-Dokumentationen handelt von ehrgeizigen Millionären, die ihre Sehnsucht nach dem nächsten Adrenalinrausch zum Beruf gemacht haben. Formula 1: Drive to Survive läuft schon in der 7. Staffel und das weiterhin erfolgreich, wie ein Blick auf die Netflix-Charts zeigt.

Die Netflix-Doku gibt tiefen Einblick in den Rennzirkus

Mittlerweile gibt es sieben Staffeln und 70 Episoden der Dokumentarserie über die Königsklasse des Autosports. Seit dem Start von Drive to Survive im Jahr 2019 hat die Formel 1 einen Popularitätsschub erfahren und eine neue Generation von jüngeren (und weiblichen) Fans angezogen. Netflix hat sogar versucht, den Erfolg mit der Golf-Doku Full Swing und der Tennis-Show Break Point zu imitieren, doch an Drive to Survive hat noch keine der Kopien herangereicht.

Das Besondere an Drive to Survive ist, dass die Serie die jeweilige Saison nicht mit Fokus auf die Ergebnisse rekapituliert, sondern die Geschichten der Fahrer erzählt. Der Motorsport bietet sich dafür an, da es in der Formel 1 nur zehn Teams mit jeweils zwei festen Fahrern gibt, die ein Jahr lang durch die Welt rasen. Es gibt viel weniger "Charaktere" als beim Fußball oder Tennis, die Schauplätze sind exotisch und die Arbeitsplatzsicherheit niedrig. Der Sport wird wie eine Ensemble-Serie inszeniert, in der die Geschichte des Weltmeisters genauso interessiert wie die eines Low-Budget-Teams am hinteren Ende des Feldes. Twists, die eines Thrillers würdig wären, gibt es obendrauf.

Ergänzt wird das Drama um aufregende Rennszenen, die oftmals viel dynamischer daherkommen, als es bei den TV-Übertragungen der Rennen in Monaco, Monza oder Las Vegas der Fall ist. Damit ist Drive to Survive auch ein Streaming-Tipp für Action-Fans.

Mit dieser Mischung aus mitreißendem Drama, Action und unterhaltsamen Persönlichkeiten erklimmt die Serie gerade die Netflix-Charts bei den Serien.

Staffel 7 der Action-reichen Serie wartet mit Skandalen und anderen Twists auf

Die 7. Staffel von Drive to Surive streamt seit dem 7. März 2025 und beschäftigt sich in zehn Episoden mit der Formel-1-Saison 2024. Dabei wird ein Me-Too-Skandal beim Formel-1-Team von Red Bull thematisiert, Lewis Hamiltons überraschende Trennung von Mercedes verfolgt und der Kampf von McLaren um ihren ersten Weltmeistertitel seit 2008 geschildert.

Wer jetzt schon wissen will, was in der 8. Staffel von Formula 1: Drive to Survive passieren wird und wie sich Lewis Hamilton bei seinem neuen Team Ferrari schlägt, kann ab diesem Wochenende die neue Saison verfolgen. Am Sonntag, dem 16. März 2025, eröffnet in Melbourne der Große Preis von Australien die Saison, die diesmal aus 24 Runden bestehen wird. In Deutschland werden alle Rennen beim Pay-TV-Sender Sky gezeigt. Sieben Runden laufen zusätzlich im Free-TV bei RTL.