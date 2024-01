Reacher kämpft sich bei Amazon mit fast 2 Milliarden Minuten an die Spitze – nur ein Netflix-Film toppt das

Der Action-Hit Reacher hat nach dem Start der 2. Staffel beeindruckende Streaming-Zahlen für Amazon eingebracht. Nur ein Netflix-Film konnte das übertreffen.

Jack Reacher ist bei Amazon Prime nicht aufzuhalten. Der knallharte Ex-Militär räumt nicht nur in der gleichnamigen Action-Serie mit Gegner:innen auf, sondern sorgt darüber hinaus für beeindruckende Streaming-Zahlen. Wie eine Auswertung für Dezember 2023 ergeben hat, wurde in den USA nur ein Netflix-Film mehr geschaut als Reacher bei Amazon.

Reacher kam nach Staffel 2-Start in einer Woche auf fast 2 Milliarden geschaute Minuten

Wie Deadline berichtet, hat das amerikanische Streaming-Charts-Portal Nielsen die Aufrufzahlen für Dezember 2023 ausgewertet. Dabei kam heraus, dass von Reacher in der Woche vom 11. Dezember bis zum 17. Dezember 1,7 Milliarden Minuten von der amerikanischen Bevölkerung geschaut wurden.

Besser als dieses Ergebnis ist nur der apokalyptische Sci-Fi-Film Leave the World Behind, der bei Netflix in diesem Zeitraum auf etwas unter 2 Milliarden gestreamte Minuten kam. Nielsen hat laut Deadline nicht genau bekannt gegeben, auf welche Reacher-Folgen sich die fast 2 Milliarden gestreamten Minuten verteilt haben. Es ist aber gut möglich, dass ein Großteil davon vor allem durch die ersten beiden Folgen der 2. Staffel eingebracht wurde.

Wie geht es mit Reacher bei Amazon Prime nach Staffel 2 weiter?

Nach den neuen Folgen dürfen sich Fans der Action-Serie weiter auf Nachschub freuen. Eine 3. Reacher-Staffel wurde bereits in Auftrag gegeben. Ein Starttermin dafür ist noch nicht bekannt. Vermutlich erscheinen die neuen Reacher-Episoden noch irgendwann dieses Jahr.

Podcast: Die größten Serien-Highlights 2024

Was erwartet uns über neue Franchise-Kapitel von The Walking Dead, Marvel und Star Wars sowie die heiß erwarteten Netflix-Blockbuster Avatar und 3 Body Problem hinaus? Ob ihr nun Science-Fiction, Horror, Fantasy oder krachende Gladiatoren-Action mögt: 2024 hält für jeden Serien-Geschmack spannende Neuheiten bereit.

