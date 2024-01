Reacher-Muskeln mit Doping erreicht? Amazon-Star Alan Ritchson gibt zu, was sich viele aufgepumpte Hollywood-Stars nicht trauen

Für Amazons Reacher-Serie hat sich Hauptdarsteller Alan Ritchson einen extrem muskulösen Körper antrainiert. Jetzt spricht der Star über seine Doping-Maßnahme beim Muskelaufbau.

Als unterhaltsame Action-Serie begeistert Amazons Reacher gerade mit der laufenden 2. Staffel. Hauptdarsteller Alan Ritchson präsentiert sich in der Fortsetzung in noch wuchtigerer Form, was seinen muskulösen Körper angeht.

Auf natürliche Weise kann der Star diese Statur aber nicht dauerhaft aufrechterhalten. Im Interview hat er über die Doping-Maßnahme für seine Reacher-Muskeln gesprochen.

Reacher-Star Alan Ritchson greift für Muskeln auf Testosteron-Doping zurück

Gegenüber dem Men's Health-Magazin hat Ritchson offen über die sogenannte Testosteronersatztherapie gesprochen, mit der er seinen Körper durch das harte Training vor Langzeitschäden schützen will:

Für mich ist es ein langes Spiel. Ich möchte 15 Jahre lang Reacher machen … Ich möchte nicht nach jeder Staffel operiert werden müssen und Testosteron hilft.

Im Gespräch mit Men's Health sagte der Schauspieler, dass er für Staffel 1 der Amazon-Serie noch ohne Hilfe trainiert hätte. Die extreme Belastung durch das Training setzte seinem Körper aber stark zu. Laut Ritchson erreichte er schnell ein starkes Hormon-Ungleichgewicht, das er mit zusätzlich zugeführten Hormonen mithilfe von Doping behandeln lässt. In Hollywood greifen zahlreiche Stars für ihre gestählten Körper auf derartige Hilfsmittel zurück. In der Regel wird aber nicht offen darüber gesprochen.

Der Reacher-Star betont, dass er eine niedrige Dosis nimmt und sich weiterhin im Fitnessstudio verausgaben muss, um seine beeindruckenden Muskeln aufrechtzuerhalten. Außerdem wird Ritchson das Testosteron-Doping unter starker ärztlicher Aufsicht betreiben.

Wer selbst Kraftsport macht, sollte sich an der Methode des Reacher-Stars kein Beispiel nehmen. Doping und das künstliche Zuführen von Testosteron kann zu starken Nebenwirkungen und gesundheitsschädigenden Folgen führen.

Wie geht es mit Reacher bei Amazon weiter?

Im Amazon Prime-Abo sind zurzeit fünf Folgen der 2. Staffel verfügbar. Jede Woche erscheint eine neue Episode der insgesamt zehn Folgen umfassenden Staffel. Eine 3. Staffel von Reacher wurde ebenfalls schon bestellt.

Podcast: Die 15 besten Serienstarts im Januar bei Netflix, Disney+ und Co.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Unter den 15 Streaming-Highlights der Serien findet ihr zum Jahresanfang nicht nur packende Krimi-Stoffe, sondern auch eine heiß erwartete Kriegsserie von Steven Spielberg, eine verblüffende Marvel-Rückkehr und vieles mehr.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.