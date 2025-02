Reacher Staffel 3 kommt in 2 Tagen zu Amazon: Alan Ritchson enthüllt knallharte Szene, die er nie wieder spielen will

Bald ist es soweit: Reacher kehrt mit Staffel 3 zu Amazon zurück. Star Alan Ritchson berichtet über eine harte Kampfszene, die er so lieber nicht wiederholen möchte.

Helden wie Dampfwalzen haben Hochkonjunktur. Zumindest bei Amazon Prime Video, wo die Hit-Serie Reacher in wenigen Tagen mit Staffel 3 fortgesetzt wird: Am 20. Februar starten dort die neuen Folgen, in denen Alan Ritchsons hünenhafter Ex-Soldat einem alten Erzfeind begegnet. Wie der Star jetzt enthüllte, war allein die Vorbereitung auf den Dreh bereits überraschend schmerzhaft: Ein Kampf mit seinem Kollegen Olivier Richters katapultierte ihn quer durch den Raum.

Reacher-Star Alan Ritchson wurde von Co-Star durch den Raum geworfen: "War brutal"

In Staffel 3 schleust sich Reacher in die zwielichtige Organisation des Teppichhändlers Zachary Beck (Anthony Michael Hall) ein. Dabei begegnet er seinem alten Bekannten Quinn (Brian Tee), an dem er sich wegen eines grausamen Mordes rächen will. Und in Becks Bodyguard Paulie (Richters) findet er einen Gegner, dessen Körper selbst den seinen in den Schatten stellt.

Schaut euch hier den Trailer zu Staffel 3 an:

Reacher - S03 Trailer (Deutsch) HD

Es dauert nicht lange, bis die beiden Riesen aneinandergeraten. Wie Ritchson kürzlich TV Line verriet, tat schon das Training für die Szene weh:

Ich bin glücklich, wenn ich [diese Erfahrung] nie wiederholen muss. Es war brutal. [Vor dem Training sagte mir ein Stuntman]: "Ich weiß, dass du Leute bittest, dich richtig zu schlagen. Mach das nicht bei ihm."

Ritchson kam dem Ratschlag offenbar nicht zur Genüge nach, wie er berichtet:

Wir fangen also an. Ich sage ihm zwar nicht, dass er mich richtig schlagen soll. Aber ich sage ihm auch nicht, dass er sich zurückhalten muss. [Er schlug mich] und ich landete 5 Meter weiter auf einer Matte. [In einer Szene] nimmt er mich hoch und wirft mich gegen Wände und Balken und solche Sachen. Das tat weh. Es tat weh, von diesem Typen herumgeschleudert zu werden, weil er so stark ist.

Vom Resultat werden sich Reacher-Fans in Kürze überzeugen können: Reacher Staffel 3 startet am 20. Februar mit den ersten drei Folgen. Alle weiteren Episoden erscheinen im Wochenrhythmus.