Rebecca Mir bei GNTM: Was ihr über die vielleicht erfolgreichste Zweitplatzierte der Show-Geschichte wissen müsst

Wer ist Rebecca Mir? In der neuen Folge Germany's Next Topmodel ist die Ex-Kandidatin als Gast-Jurorin dabei. Was hat sie nach ihrer Teilnahme gemacht?

In jeder Ausgabe Germany's Next Topmodel unterstützt ein Gast-Juror oder eine Gast-Jurorin Heidi Klum bei der Beurteilung der Models. Häufig holt die Moderatorin langjährige Wegbegleiter:innen in die Show. In der letzten Staffel saß sogar Tochter Leni Klum in der Jury. In der neuen Folge seht ihr Rebecca Mir an Klums Seite. Die ehemalige Kandidatin ist seit ihrer GNTM-Teilnahme extrem präsent im TV. Wir stellen die Gast-Jurorin vor und ihre außergewöhnliche Karriere nach GNTM vor. (Neue Folge Germany's Next Topmodel bei Joyn streamen *)

In welcher Staffel hat Rebecca Mir an GNTM teilgenommen?

Rebecca Mir nahm in der 6. Staffel an Germany's Next Topmodel teil, also im Jahr 2011. Kurze Zeitreise: Damals saß noch das Duo Thomas Hayo/Thomas Rath standardmäßig in der Jury neben Heidi Klum und die ProSieben-Show ließ Models unter 18 Jahren zu. Mir, damals 19 Jahre, belegte in der Staffel den zweiten Platz – hinter der Siegerin Jana Beller. Beller ist inzwischen als Unternehmerin tätig: Sie betreibt seit 2014 laut Bunte einen Backshop in München.

Rebecca Mir hingegen schlug eine Medienkarriere ein, die unter den ehemaligen GNTM-Teilnehmerinnen unvergleichlich ist.

Was macht Rebecca Mir nach GNTM?

Nach dem Ende der Staffel im Jahr 2011 arbeitete Mir zunächst weiter als Model und machte mit Auftritten auf den Cover-Seiten großer Magazine auf sich aufmerksam. Eine Auswahl: GQ, FHM und Cosmopolitan.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Instagram, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Instagram Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Mirs im Nachhinein wichtigster Schritt war aber wohl ihre Beteiligung an, genau, der Trash-TV-Show Die Alm. Denn mit dem Moderations-Job öffnete sie sich für das Fernsehgeschäft und legte den Grundstein für ihre TV-Karriere. Es folgte 2012 die Teilnahme an Let's Dance. Im selben Jahr trat sie die Moderation des Boulevard-Magazins taff bei ProSieben an – bis heute ist sie fester Teil der Sendung. Mir betreute später auch größere Abend-Shows wie Alle gegen Einen, Masters of Dance und Renn zur Million … wenn Du kannst! und übernimmt hin und wieder kleinere Schauspielrollen

Rebecca Mir schloss GNTM zwar "nur" als Zweitplatzierte ab. Heute gehört sie dennoch zu den präsentesten und erfolgreichsten Ex-Teilnehmerinnen. Sie definierte den möglichen Karriere-Weg einer ehemaligen Kandidatin der Model-Show ganz neu.

