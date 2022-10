Richtig gute Kostüme aus House of the Dragon kaufen: Bei Amazon gibt es Targaryen-Perücken und mehr

Ihr sucht noch ein Kostüm für Halloween? Wie wäre es mit einer Verkleidung im besten House-of-the-Dragon-Look? Wir haben da konkrete Tipps für euch.

House of the Dragon erzählt die Vorgeschichte von Game of Thrones – und rennt damit bei Fans des Fantasy-Universums von George R.R. Martin offene Türen ein. Ihr seid ebenfalls begeisterter Zuschauer:innen von House of the Dragon und sucht noch nach einem passenden Halloween-Kostüm?

Bei Amazon könnt ihr aktuell diverse Kostüme mit Bezug zu House of the Dragon kaufen, darunter Targaryen-Perücken, Kleider oder witzige Drachen-Bodys. Ganz egal, ob ihr Wert auf einen möglichst authentischen Look legt oder lieber mit besonders abgedrehter Optik die Blicke auf euch ziehen wollt, werdet ihr hier garantiert fündig.

House of the Dragon – Kostüme für Halloween kaufen: Diese Varianten gibt es bei Amazon

Ihr bekommt bei Amazon derzeit vor allem Perücken und Kleider im Look von House of the Dragon, aber auch ausgefallenere Kostüme. Preislich rangieren die Perücken im Bereich zwischen 20 und 30 Euro, für die Kleider müsst ihr je nach Modell zwischen 50 und 65 Euro investieren.



Kostüm Drachenkönigin *

© Amazon Kostüm Drachenkönigin

Preis: 62 Euro bis 72 Euro



Größe: S, M, L



Kostüm Winterkönigin*

© Amazon Kostüm Winterkönigin

Preis: 51 Euro bis 56 Euro



Größe: S,M,L

Perücke Daenerys Targaryen *



© Amazon

Preis: 25 Euro

Einheitsgröße

Perücke Daenarys Targaryen 2*

© Amazon Perücke Daenarys Targaryen 2

Preis: 27 Euro

Einheitsgröße

Drachen-Kostüm *

© Amazon Drachen-Kostüm

Preis: 20 Euro

Einheitsgröße

Drachen-Kostüm 2 *

© Amazon Drachenkostüm

Preis: 34 Euro bis 37 Euro



Einheitsgröße



Worum geht’s in House of the Dragon?



Die HBO-Serie House of the Dragon erzählt die Vorgeschichte zu Game of Thrones. Im Mittelpunkt steht hier das Haus Targaryen rund 200 Jahre vor den Ereignissen von Game of Thrones.

House of the Dragon handelt vom Erbfolgekrieg der Familie von König Viserys Targaryen. Dabei spielen auch die Drachenreiter der Targaryens eine wichtige Rolle, weshalb wir in der Serie einige Male auch Drachen zu sehen bekommen.



