Richtig guter Thriller mit nur 70 Minuten Länge und Twist-Garantie: Sichert euch Christopher Nolans Debüt als limitiertes Mediabook

Christopher Nolan zeigt schon in seinem Debütfilm Following sein Talent für komplexe Handlungen. Jetzt erscheint der spannenden Thriller erstmals in HD auf Blu-ray im limitierten Mediabook.

Aller Anfang ist schwer und so standen dem damals 28-Jährigen und völlig unbekannten Regisseur Christopher Nolan nur 6.000 US-Dollar Budget zur Verfügung. Das Geld setzte er klug ein und schuf mit Following einen spannenden und rätselhaften Neo-Noir-Thriller, der die erfolgreiche Karriere des Meisterregisseurs ebnete. Following erscheint erstmalig auf Blu-ray in HD und das in einem limitierten und nummerierten Mediabook. Following im limitierten und nummerierten Mediabook Deal Zu Amazon Das umfangreiche Bonusmaterial von Following Das Mediabook enthält ein 16-seitiges Booklet mit einem Essay von Filmwissenschaftler Prof. Dr. Marcus Stiglegger. Der twistreiche Thriller liegt in der ungeschnittenen Kinofassung mit einer Länge von 70 Minuten vor, im Bonusmaterial findet ihr auch eine alternative, chronologische Schnittfassung. Außerdem können sich Christopher Nolan-Fans über einen Audiokommentar freuen. Wer Following lieber streamen möchte, kann ihn bei Amazon Prime Video * kaufen oder leihen. Amazon Following von Christopher Nolan Darum geht es in Christopher Nolans Following Der erfolglose Autor Bill (Jeremy Theobald) ist auf der Suche nach Inspiration und so folgt er wahllos Menschen auf den Straßen von London. Doch schon bald wird seine voyeuristische Neugier zur Obsession, als er auf den zwielichtigen Einbrecher Cobb (Alex Haw) trifft, der ihn in die Abgründe der kriminellen Unterwelt führt. Following zeigt Nolans Talent für komplexe Handlungen Wie bei den meisten seiner Filme war Nolan auch bei seinem Debütfilm für das Drehbuch verantwortlich und zeigt seine Leidenschaft für komplexe Erzählstrukturen. Der Thriller spielte damals 48.000 Dollar ein und öffnete Nolan die Türen zu größeren Studios. Nur zwei Jahre später verfügte er bei seinem nächsten Film Memento über ein Budget von 5 Millionen Dollar . In der Filmkritik auf unserer Schwesterseite Filmstarts schreibt Redakteur Björn Becher: Nolan beweist schon hier eindrucksvoll sein Talent für ausgeklügelte Handlungskonstruktionen, welches später bei „Memento“ und The Prestige noch mehrmals zum Tragen kam. Der Zuschauer wird von der spannenden Atmosphäre gefesselt, von der Story in die Irre geführt, am Ende überrascht und das alles mit einem stimmigen Gesamtkonzept, das seine Versprechen einhält. Following im limitierten und nummerierten Mediabook *

Wer Following bisher noch nicht gesehen hat, sollte am besten nicht zu viel über die Handlung lesen. Nolan hat ein Werk zum Mitdenken entwickelt, das seine beste Wirkung entfesselt, wenn man selbst versucht, hinter das komplexe Geschehen zu blicken. *Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf oder Abschluss eines Abos über diese Links erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.