Rick-Serie nach The Walking Dead: Andrew Lincoln hat jetzt schon den Spaß seines Lebens

Dieses Jahr kehrt Andrew Lincoln als Rick Grimes in einer neuen The Walking Dead-Serie zurück. Gemeinsam mit Co-Star Danai Gurira zeigt er sich auf ersten Bildern von der Vorproduktion.

The Walking Dead, die Serie, ist zu Ende. Aber The Walking Dead, das Franchise, legt gerade erst richtig los. Kaum hat sich die Mutterserie von den heimischen Bildschirmen verabschiedet, erwartet uns eine ganze Reihe an Spin-offs rund um Maggie, Negan und Daryl. Auch Rick Grimes kehrt im Zuge einer neuen Serie zurück.



Eigentlich war geplant, dass The Walking Dead-Hauptdarsteller Andrew Lincoln nach seinem Ausstieg aus der Serie seine eigene Filmtrilogie erhält. Daraus ist bekanntlich nichts geworden. Stattdessen wurden die Pläne in eine neue Serie umgewandelt, namentlich The Walking Dead: Rick & Michonne.

The Walking Dead: Andrew Lincoln und Danai Gurira sind bereit für die Rückkehr in die Zombie-Apokalypse

Neben Lincoln gehört auch Danai Gurira zum Cast des jüngsten Ablegers. Auf Instagram teilt sie ein Bild, das uns hinter die Kulissen des Projekts führt. Aufregende Details gibt es zwar nicht zu erkennen. Dafür scheint Lincoln jede Menge Spaß zu haben und auch The Walking Dead-Chef Scott M. Gimple lässt sich kurz blicken.

Gurira kommentiert das Bild mit dem Ausblick, dass die "Richonne"-Serie 2023 erscheint. Die Vorproduktion ist längst angelaufen. Womöglich erwarten uns schon bald die ersten richtigen Bilder vom Set und den Dreharbeiten. Ein konkreter Starttermin für The Walking Dead: Rick & Michonne steht allerdings noch nicht fest.

Freut ihr euch auf die The Walking Dead-Serie über Rick und Michonne?