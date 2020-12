Riesenpenis-Krieg bei The Boys: Star rächt sich für Attacke in Staffel 2

Der Riesenpenis aus The Boys Staffel 2 ist bereits legendär. Bei Twitter entbrennt jetzt ein kleiner Krieg: Ein Darsteller rächt sich am Macher für die verstörende Szene.

Mother's Milk wurde in der 2. Staffel The Boys zum Opfer von Love Sausage. Falls ihr euch erinnert und es wäre seltsam, wenn nicht: Love Sausage ist der Superheld, der seinen Penis spontan und scheinbar unendlich verlängern kann.

Das alles passiert in Folge 6 "Reif für die Klapse", die ab ab 18 Jahren freigegeben ist und wegen des Super-Penis geschnitten werden musste.

Mother's Milk-Darsteller Laz Alonso zahlte es seinem Showrunner Eric Kripke nun heim: Mit einem bestimmt schön warmen Penis-Schal, mit dem ihr der Mittelpunkt auf jeder Weihnachtsparty seid.



The Boys Staffel 2: Gestrickter Riesenpenis als Rachefeldzug

Schon lange wollte Laz Alonso Rache dafür, dass ich ihn mit einem 3 Meter langen Penis umwickelt habe. Gestern hat er sie bekommen. Danke für das Weihnachtsgeschenk, Laz! #WhoWoreItBetter #LoveSausage

Als spontanes Weihnachtsgeschenk macht sich dieser Schal bestimmt gut. Die Kleidungsstücke sehen gut verarbeitet aus und eine kurze Recherche ergibt: Sie sind zudem deutlich praktischer als normale, nicht-penisförmige Schals.

An der Seite des Hodensacks befindet sich eine kleine Tasche, in der Träger/innen Hustenbonbons oder einen Mundnasenschutz verstauen können.

Unter dem Post reagierte The Boys-Gaststar Shawn Ashmore auf das Bild:

Ich weiß nicht. Ich finde, ihr seht bei großartig aus mit Penis-Krawatten.

Von Laz Alonso wollen die Fans nun wissen, woher sie einen der Schals kriegen:

Sehen wir noch mehr vom Riesenpenis in The Boys Staffel 3?

Und ob! Es sieht ganz so aus, als würde Love Sausage in The Boys Staffel 3 zurückkehren. Bei der virtuellen New York Comic-Con gab Showrunner Eric Kripke einen Ausblick auf die neuen Folgen:

Schaut jetzt alle auf Laz (Alonso), wenn ich das sage. Letzte Woche stellte einer der Autoren die Idee vor, dass dies nicht die letzte Interaktion zwischen Mother's Milk und Love Sausage war. Wir sprechen also darüber.

The Boys: Der Umgang mit Sex im Podcast

The Boys Staffel 3 startet voraussichtlich wieder im

Bei unserer Podcast-Reihe Streamgestöber: Queer Cut gucken Max Wieseler und Andrea Wöger durch eine queere Linse auf Filme und Serien. Vor allem The Boys hat es den beiden angetan:

The Boys brilliert beim Umgang mit queeren Figuren und zeigt Marvel und DC, wie man es richtig macht. Während bei Disney und den anderen großen Film-Studios penibel darauf geachtet wird, das konservative Publikum nicht zu verschrecken, geht The Boys in Vollen.



