The Boys Staffel 3: Vom Riesenpenis gibt es noch mehr zu sehen

Der Riesenpenis aus The Boys Staffel 2 soll zurückkehren. Das verriet nun Eric Kripke, der Showrunner, der Amazon Prime Video-Serie, die bald für eine 3. Staffel zurückkehrt

Kaum etwas in der 2. Staffel von The Boys hat für so viel Gesprächsstoff als der Würgeangriff des Riesenpenis Love Sausage in Episode 6. Das Trauma dürfte bei viele Zuschauern mindestens genauso groß sein, wie bei Mother's Milk. In Staffel 3 könnte der Mann mit dem Super-Schwengel nun zurückkehren, um uns ein weiteres Mal zu verstören.

Riesenpenis in The Boys: Rückkehr für Staffel 3 geplant

Der russische Supe Love Sausage nimmt in den Comics eine größere Rolle ein, als in der Serie. Schien es zuerst so, als wäre der Auftritt des monströsen Riesenpenis nur ein kleines Easter-Egg für Fans der Vorlage, könnte die große Fan-Resonanz dies nun ändern.

The Boys: Love Sausage

Im Rahmen der virtuellen New York Comic-Con sprachen Cast und Crew nun über das Finale der 2. Staffel. Dabei gab Showrunner Eric Kripke auch einen kleinen Ausblick auf Staffel 3 sowie die Rückkehr des angriffslustigen Riesen-Riemens:

Schaut jetzt alle auf Laz (Alonso), wenn ich das sage. Letzte Woche stellte einer der Autoren die Idee vor, dass dies nicht die letzte Interaktion zwischen Mother's Milk und Love Sausage war. Wir sprechen also darüber.

Aktuell werkelt der Autorenstab fleißig an der bereits bestellten 3. Staffel von The Boys. Die Dreharbeiten zu den neuen Folgen sollen im kommenden Februar starten. Angepeilt ist ein Start im Herbst 2021 bei Amazon Prime Video.

The Boys Staffel 2: Der Angriff des Monstergliedes sollte noch brutaler werden

Passend dazu haben wir euch bereits vor einigen Wochen berichtet, dass die Monsterpenis-Szene in der Folge Reif für die Klapse beinahe noch einen Tick verstörender geworden wäre, wie Frenchie-Darsteller Tomer Capon verriet:

Vielleicht kann Frenchie ihn durchbeißen. Und ich war so emotional nach meiner Szene, dass ich dachte, 'Ich tue alles für meinen Freund. ALLES.'. Und ich tat es einfach. Das Problem war, ich habe [die Requisite] auseinandergerissen und so konnten sie das Material nicht verwenden.

Eine Beißattacke auf den Monsterpenis hätte die Szene sicherlich um einen weiteren WTF-Moment bereichert. Am Ende scheiterte dieser Plan an der Penis-Requisite, von der lediglich ein Exemplar angefertigt wurde. Vielleicht wird Mother's Milk seine Rache in Staffel 3 auf ähnliche Weise bekommen.

Was erwartet ihr von der 3. Staffel The Boys?