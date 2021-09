RTLZWEI bringt Kult-Horror-Serie zurück: Es kommen wirklich neue Folgen X-Factor mit Jonathan Frakes

Ein deutscher Sender nimmt neue der Horror-Serie Folgen X-Factor: Das Unfassbare mit Jonathan Frakes auf. Die Ankündigung kommt überraschend und ist mit großem Aufwand verbunden.

Ist diese Geschichte wahr oder frei erfunden? Scherz, sie ist sowas von wahr: Die einzige Horror-Serie, die nachmittags im Fernsehen lief und Kinder traumatisierte, erhält neue Folgen mit Jonathan Frakes. RTLZWEI bringt X-Factor: Das Unfassbare mit dem Kultmoderator zurück, so enthüllte ein Sender-Verantwortlicher gegenüber DWDL .

Die Mystery-Horror-Serie brachte von 1997 bis 2002 4 Staffeln und 45 Episoden hervor. Vorgestellt werden stets 5 Geschichten, die entweder auf wahren Begebenheiten basieren oder frei erfunden sind. Die Zuschauenden können mitraten. Am Ende löste Moderator Jonathan Frakes auf. Zwischenzeitlich lief die Serie unter dem Titel X-Factor: Das Unfassbare kehrt zurück.

Neue X Factor-Folgen: Moderator Jonathan Frakes kehrt zur Horror-Serie zurück

Wie RTLzwei-Programmchef Tom Zwiessler im Interview erklärt, ist auch ebenjener Jonathan Frakes wieder als Betreuer und Moderator dabei, der während der 5 Jahre meme-würdige Momente und Sätze auf laufenden Band lieferte. Dass der ehemalige und inzwischen 69 Jahre alte Star Trek-Darsteller kaum etwas von seinem Charisma eingebüßt hat, bewies er bereits in der 2. Staffel How to Sell Drugs online (fast) von Netflix, wo er einen Cameo besteuerte.

Tom Zwiessler erklärt die Eckpfeiler der Folgen:

So konnten wir Jonathan Frakes dafür gewinnen, die Moderation neuer deutscher Folgen von „X Factor“ zu übernehmen. Dafür ist während der Pandemie ein Kollege nach Hollywood geflogen, um mit Frakes die Moderationen aufzuzeichnen.

Die RTLZWEI-Original-Serie X-Factor: Das Unfassbare kehrt zurück erzählt seit 2018 in unregelmäßigen Abständen deutsche Legenden und Geschichten, bisher mit Detlef Bothe als Begleiter. Wann die neuen Folgen mit Frakes als Moderator kommen sollen, ist noch nicht sicher. Wahrscheinlich visiert RTLZWEI wieder den Herbst an.

Von X-Factor: Das Unfassbare kehrt zurück gibt es bislang nur 6 Folgen, die letzten liefen an Halloween 2020. Ob RTLZWEI die Serie weiterführt, war lange nicht klar. Jonathan Frakes könnte dem bislang glanzlosen Projekt neue Energie einflößen.

