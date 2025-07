Scarlett Johansson war nicht die erste Wahl für Black Widow, aber ihre Konkurrentin hatte keine Zeit: "Es hat mir ein wenig das Herz gebrochen"

Black Widow ist jene Rolle, die Scarlett Johanssons Leben für immer verändern sollte. Für diese war ursprünglich eine ganz andere Schauspielerin vorgesehen.

Als Black Widow konnte Scarlett Johansson (Lost in Translation, Marvel's The Avengers) ihren Bekanntheitsgrad auf globalen Kinoleinwänden erweitern und begeisterte ein großes Publikum. Dabei war sie gar nicht die erste Wahl für die Rolle: Das war Emily Blunt (A Quiet Place, Oppenheimer).

Emily Blunt war interessiert, doch ein Vertrag hinderte sie daran, die Rolle anzunehmen

Wie Entertainment Weekly schon 2021 berichtete, wollte man für die Rolle der Spionin Natasha Romanov alias Black Widow die Schauspielerin Emily Blunt engagieren. Deren erster Auftritt ist bekanntermaßen in Iron Man 2. Doch zu dem Zeitpunkt, zu dem ihr die Rolle angeboten wurde, war sie bereits für ein anderes Projekt verpflichtet.

Ein sogenannter optionaler Vertrag mit 20th Century Fox sorgte dafür, dass Blunt in Gullivers Reisen - Da kommt was Großes auf uns zu neben Jack Black (Dear Santa – Teuflische Weihnachten, Ein Minecraft Film) eine der Hauptrollen spielte.

Im Interview mit The Howard Stern Show sagte sie dazu:

Ich wurde verpflichtet, Gullivers Reisen zu machen. Ich wollte Gullivers Reisen nicht machen.

Emily Blunts Black Widow-Absage brach ihr das Herz

Obwohl Emily Blunt versicherte, dass sie sehr gerne am Set von Gullivers Reisen gearbeitet hätte, verriet sie:

Es hat mir ein wenig das Herz gebrochen. Ich bin so stolz auf die Entscheidungen, die ich treffe, und sie bedeuten mir so viel, die Filme, die ich mache.

Gleichzeitig räumte sie während dieses Gesprächs mit damaligen Gerüchten auf, die besagten, sie würde Sue Storm in The Fantastic Four spielen und erklärte:

Für mich geht es nur um die Rolle. Es ist nicht so, dass ich es verabscheue, einen Catsuit anzuziehen. Das ist es ganz und gar nicht. Ich habe einfach noch nichts gefunden, das mich wirklich anspricht.

Emily Blunt als Black Widow wäre zwar eine gänzlich andere, aber sicher nicht weniger interessante Entscheidung gewesen. Immerhin ermöglichte ihre Absage Scarlett Johansson aber, im Marvel-Universum zu glänzen und sich in dieser Rolle zu beweisen.