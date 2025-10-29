Schlagfertige Rentnerin stiehlt bei Bares für Rares allen die Show: Deshalb sind Horst Lichter und die Trödelstars so begeistert

Bei Bares für Rares beweisen normalerweise die Händler, wie schlagfertig sie verhandeln können. Doch diesmal bekommen sie es mit einer selbstbewussten Rentnerin zu tun, die im ZDF-Studio allen die Show stiehlt.

Bei Bares für Rares kommt es immer mal wieder zu witzigen Momenten zwischen den Trödelstars und den Verkäufer:innen. Als eine resolute Rentnerin mit einer Butterdose in der Show auftaucht, ahnt niemand, dass sie schon bald alle mit ihrer charmanten Art verzaubern würde. Warum Horst Lichter und Kulthändler Waldi Lehnertz so begeistert von der älteren Dame waren, erfahrt ihr hier.

Vorsicht bissig: Hinter dieser Butterdose verbirgt sich eine witzige Geschichte

Als Rentnerin Martha Schmidt bei Bares für Rares auftaucht, ist Horst Lichter auf Anhieb begeistert von der selbstbewussten Nürnbergerin. Denn noch bevor es an die eigentliche Expertise geht, packte sie die witzige Anekdote aus, wie die skurrile Krokodil-Dose in ihren Besitz gelangt ist: Die Rentnerin habe die Butterdose schon seit vielen Jahren haben wollen, allerdings sei das eigenwillige Designerstück für sie viel zu teuer gewesen.

Zum Glück wusste sich Frau Schmidt mit einer List zu helfen: Sie ließ kurzerhand gegenüber einer Verwandten verlauten, dass ihr Mann sich die Butterdose unbedingt zum runden Geburtstag wünsche – kurze Zeit später habe er sie tatsächlich geschenkt bekommen. Für Martha Schmidt hätte es also nicht besser laufen können. "Er konnte sich ja nicht wehren", so das trockene Fazit der Dame.

Dann folgte die Expertise: Bei dem mitgebrachten Objekt handelte es sich um eine Butterdose der Luxusmarke Rosenthal, die in den 90ern gefertigt wurde und in einem abstrakten Krokodil-Design daherkommt. Auch wenn das Stück von einem renommierten Künstler designt wurde, schätzte Expertin Dr. Bianca Berding es nur auf "80 bis 150 Euro."

"Bares für Rares"-Verkäuferin überrascht mit Schlagfertigkeit: So selbstbewusst wird selten im Händlerraum verhandelt

Trotz mickriger Expertise versuchte die gewitzte Rentnerin im Händlerraum ihr Glück. Direkt zu Beginn, als Kulthändler Waldi den Namen des spanischen Designers nicht aussprechen kann, erwiderte sie mit einer humorvollen Spitze: "Der ist doch bekannt." Waldi ließ daraufhin durchblicken, dass er eigentlich so gar nichts mit Porzellan anfangen kann, aber wegen der sympathischen Händlerin startete er mit einem Gebot von 80 Euro.

Auch die anderen Händler:innen boten mit, allerdings schienen alle etwas ratlos zu sein, ob das ungewöhnliche Objekt wirklich seinen Preis wert ist. Als die Gebote auf stolze 130 Euro geklettert war, wurde Rentnerin Martha Schmidt bereits gefragt, ob sie denn schon verkaufen wolle. Die Dame ließ sich nicht einschüchtern und konterte lässig: "Mein Zug fährt erst um 17 Uhr. Wir können hier lang diskutieren." So viel Selbstbewusstsein erleben die Trödelstars selten. Am Ende ging das Stück für 150 Euro an Waldi – und weil dieser so begeistert war, legt er noch einen obendrauf: "Weil du uns gute Laune gebracht hast, kriegst du noch einen 10er für einen Kaffee."

TV-Ausstrahlung & Streaming: So kannst du Bares für Rares gratis sehen

Bares für Rares läuft montags bis freitags um 15:05 Uhr im ZDF. Die neuesten Folgen können in der ZDF-Mediathek gratis gestreamt werden.