Schlechte Nachrichten für The Old Guard 3: Die Regisseurin will nicht zurückkehren

Das Ende von The Old Guard 3 lässt Netflix-Fans auf Nachschub hoffen. Aber falls der wirklich kommen sollte, gibt es wohl erneut einen Wechsel auf dem Regiestuhl.

The Old Guard war 2020 ein Überraschungs-Hit für Netflix. Die Fortsetzung hing dann jahrelang in der Produktionshölle fest. Jetzt ist sie endlich da und sorgt mit dem offenen Ende von The Old Guard 2 dafür, dass die Zuschauer:innen gespannt darauf warten, wie es weitergeht. Aber so einfach ist das nicht.

Die The Old Guard 2-Regisseurin kann nicht einfach Teil 3 drehen – selbst wenn sie wollte

In einem Gespräch mit Deadline plauderte die The Old Guard 2-Regisseurin Victoria Mahoney ordentlich aus dem Nähkästchen. In dem Interview ging es nicht nur um die Zusammenarbeit mit Charlize Theron und Uma Thurman, sondern auch um ein mögliches Sequel.

Aber es sieht schlecht aus für The Old Guard 3. Zumindest, was eine Fortsetzung unter derselben Regie angeht, wie sie beim zweiten Teil geführt wurde. Victoria Mahoney erklärt nämlich, dass sie nicht für den Dreh eines Sequels zur Verfügung stehe. Der Grund dafür? Sie sei bereits anderweitig verpflichtet.

Wenn sie noch einen machen, werde ich weg sein. Ich habe andere Projekte, an die ich rechtlich gebunden bin. [...] Ich habe mein Leben so arrangiert, dass ich diesen Film fertigstellen konnte und bin wirklich stolz und freue mich, dass ich das durchgezogen habe. Aber ich habe einige Sachen verschoben, um die ich mich jetzt kümmern muss, wo Old Guard für mich erledigt ist.

Nichtsdestotrotz werde Mahoney laut eigener Aussage auch von einem dritten Teil Fan sein, falls der kommt. Ihre Absage liegt also offenbar einfach nur an ihrem vollen Terminkalender und nicht daran, dass sie keine Lust hätte. Ein The Old Guard 3 könnte auch ohne sie entstehen.

The Old Guard 3: Kommt denn ein jetzt ein weiterer Teil?

Ob wirklich ein dritter Teil kommt, steht noch nicht fest. Eine offizielle Ankündigung gibt es bisher noch nicht, aber die Chancen stehen nicht allzu schlecht. Immerhin landete The Old Guard 2 direkt auf Platz 1 der Netflix-Charts. Auch das offene Ende deutet mehr oder weniger darauf hin, dass die Verantwortlichen hinter The Old Guard 2 durchaus beabsichtigen, noch eine Fortsetzung zu drehen.