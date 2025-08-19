"Schlimmste Niederlage meines Lebens": Dieser Fantasy-Flop hat seinen Regisseur für immer verändert

Eine Fantasy-Katastrophe versenkte 2017 ein ganzes Universum. Macher Alex Kurtzman sprach jetzt darüber, wie einschneidend das Erlebnis für ihn war.

Die Mumie mit Tom Cruise war ein unfassbarer Flop. Nach enttäuschenden Kritiken und Kino-Bilanzen begrub er ein ganzes Fantasy-Universum unter sich. Regisseur Alex Kurtzman sprach darüber, wie sehr der Film sein Leben veränderte.

Die Mumie-Macher scheiterte mit Tom Cruises Fantasy-Film kolossal

Im The Playlist-Podcast Bingeworthy sagte er:

[Die Mumie] war wohl die schlimmste Niederlage meines Lebens. Ich bereue Millionen Dinge daran. Bis dahin war ich noch kein Regisseur. So brutal es auch war, es machte mich zu einer tafferen Person und einem klarsichtigeren Filmemacher. Wenn ich jetzt das Gefühl habe, das etwas nicht stimmt, schweige ich nicht länger.

Laut einem Variety -Bericht beeinflusste die "exzessive Kontrolle" Tom Cruises die Dreharbeiten enorm. Der Superstar ist bekannt dafür, an vielen kreativen Prozessen seiner Drehs Entscheidungsträger zu sein.

Ob dieses Verhalten für das Scheitern des Films verantwortlich ist, kann nicht nachvollzogen werden. Tom Cruises Fantasy-Flop riss das bereits teilbesetzte Dark Universe mit sich. Kurtzman scheint die Enttäuschung verwunden zu haben. Er arbeitet zur Zeit unter anderem an Star Trek: Picard.

Der Misserfolg von Die Mumie hat die Idee eines Zusammenhängenden Monster-Franchise der Produktionsfirma Universal zunichte gemacht: Ähnlich wie bei Marvel und DC sollte nach dem Blockbuster ein ganzes Universum in die Welt gesetzt werden, das beliebig erweitert oder durch Spin-offs bereichert werden konnte.

Dank des Erfolges von Der Unsichtbare zeigt Universal aber wieder neues Interesse an den einzelnen Akteuren. So erschien 2023 etwa die Dracula-Geschichte Renfield, 2025 kam der Horrorfilm Wolf Man ins Kino.

Dieser Artikel wurde erstmals in ähnlicher Form im April 2024 bei Moviepilot veröffentlicht.

