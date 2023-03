Schock bei Amazons Herr der Ringe-Serie: Beim Dreh zu Staffel 2 ist ein Pferd gestorben

Beim Dreh zur 2. Staffel von Amazons Herr der Ringe-Serie ist ein Pferd gestorben. Die Tierschutzorganisation PETA fordert daher den Einsatz von CGI-Tieren.

Seit Monaten laufen die Dreharbeiten zur 2. Staffel von Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht. Jetzt kam es am Set zu einem tragischen Zwischenfall, bei dem ein Pferd gestorben ist. Amazon ließ bereits ein Statement veröffentlichen, während sich die Tierschutzorganisation PETA auch schon eingeschaltet hat.

Amazons Herr der Ringe-Serie soll keine realen Tiere mehr verwenden

Wie der Hollywood Reporter berichtet, erklärte ein Sprecher von Amazon Studios, dass ein Pferd bei der Probe für den Dreh zur Herr der Ringe-Serie einen Herzstillstand erlitt. Das Tier war eines von insgesamt rund 30 Pferden am Set.

Alle Pferde wurden von der Firma The Devil’s Horsemen zur Verfügung gestellt. Das Unternehmen stellte unter anderem auch Tiere für Serien wie Game of Thrones zur Verfügung. In der 50-jährigen Geschichte von The Devil’s Horsemen handelt es sich um den ersten Todesfall eines der Pferde am Set.

PETA äußerte sich auch schon zu dem Vorfall am Set der Herr der Ringe-Serie. Die Tierschutzorganisation fordert, dass Amazon für den Dreh ab sofort keine realen Tiere mehr verwendet. Durch den Einsatz von CGI soll verhindert werden, dass weitere Pferde oder andere Tiere beim Dreh zu Schaden kommen oder sterben.

Bis jetzt ist nicht bekannt, ob Amazon für die restliche Produktion der 2. Staffel Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht Veränderungen beim Dreh vornimmt. Die neuen Folgen sollen 2024 bei Prime erscheinen.

