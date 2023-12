Schon 2 große Namen fürs Dschungelcamp 2024: Alle sicheren Teilnehmenden in der Übersicht (und 2 Gerüchte)

Wer ist im Dschungelcamp 2024? RTL bestätigte Cora Schuhmacher als neueste Kandidatin für Ich bin ein Star, holt mich hier raus. Wir zeigen alle Stars im Überblick.

Jedes Jahr schickt RTL ein Dutzend Prominente in den Dschungel nach Australien. Auch im Januar 2024 findet die noch immer beliebteste Trash-Show Deutschlands wieder statt. Das Bekanntheitsniveau der Stars variiert bekanntlich: Bestenfalls hält die Produktion bei der Auswahl die Balance zwischen gefallener A-Prominenz und aufstrebender C-Prominenz. Die Mischung aus Glamour und Trash muss stimmen.

Die 2 sicheren Stars fürs Dschungelcamp 2024

Echte Stars sind naturgemäß schwerer zu bekommen als Ex-Kandidaten von Die Bachelorette. Nun stehen die ersten Teilnehmenden fest, und guck an: Beide Namen dürften selbst solchen Menschen etwas sagen, die nicht jede Folge Bachelor in Paradise geschaut haben. Wir geben euch die Übersicht und zeigen, welche härteren Star-Gerüchte darüber hinaus kursieren.

Dschungelcamp-Teilnehmer 1: Heinz Hoenig

ARD Degeto/Graf Film/Vadim Grischko Heinz Hoenig

Heinz Hoenig wurde Anfang Dezember von RTL bestätigt . Der 72-jährige Schauspieler sagt über seine Teilnahme: "Sowas wie Dschungelcamp habe ich noch nie gemacht. Das ist eine Herausforderung, da bin ich scharf drauf. Und deswegen gehe ich auch dahin! Punkt."

Woher ist Heinz Hoenig bekannt? Das Boot, Der König von St. Pauli, 7 Zwerge – Männer allein im Wald

Dschungelcamp-Teilnehmerin 2: Cora Schuhmacher

Cora Schuhmacher ist die neueste Kandidatin, die offiziell von RTL bestätigt wurde, berichtet DWDL . Schuhmacher ist "auf der Reise zu mir selbst", sagt sie. "Ich freue mich einfach total darauf, mich selber neu kennenzulernen. Dass der Zuschauer mich vielleicht so kennenlernt und mich auf dem Weg zu mir selbst begleitet."

Woher ist Cora Schuhmacher bekannt? Der breiten Öffentlichkeit ist Cora Schuhmacher wohl vor allem als Ex-Frau des ehemaligen Formel 1-Fahrers Ralf Schuhmacher ein Begriff. Seit einigen Jahren gehört sie zum erweiterten Inventar der Trash-Landschaft und war zuletzt etwa im Club der guten Laune dabei.

Die 2 heiß gehandelten Stars fürs Dschungelcamp 2024

Gerüchte-Kandidat 1 : Nico Legat ist der Sohn von Ex-Fußball-Profi und Ex-Dschungelcamp-Teilnehmer Thorsten Legat sowie Teilnehmer bei unter anderem Temptation Island. Sein Vater hat sich als Maskottchen der Dschungelshow etabliert. Teilnahmewahrscheinlichkeit: hoch.

: Nico Legat ist der Sohn von Ex-Fußball-Profi und Ex-Dschungelcamp-Teilnehmer Thorsten Legat sowie Teilnehmer bei unter anderem Temptation Island. Sein Vater hat sich als Maskottchen der Dschungelshow etabliert. Teilnahmewahrscheinlichkeit: hoch. Gerüchte-Kandidat 2: Felix von Jascheroff wäre der standardmäßige Soap-Star in der Runde, denn der Schauspieler ist seit 2001 mit mehreren kleineren Unterbrechungen Teil von GZSZ. Teilnahmewahrscheinlichkeit: hoch.

Wann startet das Dschungelcamp 2024?

Noch hat RTL den Start von Ich bin ein Star, holt mich hier raus! nicht offiziell verkündet. 2023 ging die Show am 13. Januar los, im Jahr davor lag der Start eine Woche später im Monat. Rechnet mit einem Beginn am 12. oder 19. Januar 2024.

