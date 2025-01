Schwedischer True Crime-Thriller in den Netflix-Charts: Dieser Fall blieb 16 Jahre lang ungelöst

Eine schwedischer True-Crime-Thriller mit wahrem Hintergrund kraxelt aktuell die Netflix-Charts hinauf. Es geht um einen Doppelmord, der lange Zeit unaufgeklärt blieb.

Die neue Thriller-Miniserie Genombrottet ist seit dem 7. Januar 2025 bei Netflix online und hat es mittlerweile auf Platz 4 der Serien-Charts geschafft. Vier Teile erzählen eine True Crime-Geschichte, die sich 2004 ereignete: Ein Doppelmord, der 16 Jahre lang nicht aufgeklärt wurde.

Genombrottet bei Netflix: Ein schwedischer True Crime-Thriller

Die Serie basiert auf einem Sachbuch der Journalistin Anna Bodin und nimmt uns mit in die schwedische Kleinstadt Linköping. Vor über 20 Jahren lief dort ein Mann Amok und tötete ein Kind namens Mohammed Ammouri sowie eine Frau namens Anna-Lena Svensson, die den Jungen beschützen wollte. Eine weitere Zeugin blieb aus mysteriösen Umständen unversehrt. Der Ermittler John (Peter Eggers) beißt sich jahrelang die Zähne an dem Fall aus. Erst, als der Ahnenforscher Peter (Mattias Nordkvist) hinzustößt, kommt neue Bewegung in die Ermittlungen.

Alle vier Folgen von Genombrottet wurden von Regisseurin Lisa Siwe (Die Brücke, Red Rose) gedreht. Der Titel heißt übersetzt Durchbruch, weshalb die Serie international den Titel The Breakthrough trägt. Mit Lust auf True-Crime-Unterhaltung kann man das Format locker an einem Nachmittag durchbingen.

Und wer sich etwas kritischer mit dem Phänomen True Crime auseinandersetzen möchte, kann in unsere Streamgestöber-Podcastfolge zum Thema reinhören:

Podcast zu kontroversen Netflix-Hits: Warum schauen alle True Crime?

Das True Crime-Genre ist ein Phänomen, das in den letzten Jahren erst durch Podcasts und dann durch Filme, Serien und Dokumentationen bei Netflix und Co. an Beliebtheit gewann. Trotzdem bleibt es umstritten. Doch also worin liegt der Reiz, sich mit “wahren Verbrechen” auseinanderzusetzen?

Mit einem Fan und einer Skeptikerin sprechen wir über den Erfolg von True Crime-Unterhaltung. Ob Wissensdurst oder Sensationslust: Es gibt viele Gründe es (nicht) zu schauen. Außerdem ist nicht jede Serie gleich und so rücken wird die besten und schlechtesten Vertreter in den Fokus.