Sci-Fi bei Amazon: Kommt eine 2. Staffel von Tales from the Loop?

Amazon hat mit Tales from the Loop eine einzigartige Sci-Fi-Serie im Angebot. Aber wird es eine 2. Staffel geben? Und wann könnte diese starten? Wir haben alle Infos für euch.

Science-Fiction erlebt auf Amazon gerade einen regelrechten Boom. Nach The Expanse, Star Trek: Picard und Undone ist nun mit Tales From the Loop ein besonderer Genrevertreter gestartet. Basierend auf Illustrationen des schwedischen Künstlers Simon Stålenhag erzählt die Serie verschiedene Geschichten in einer retro-futurischen Kleinstadt in den 80er Jahren.

Die emotionalen Geschichten der Sci-Fi-Anthologie regen nicht nur zum Nachdenken an, sondern erstaunen auch mit eindrucksvollen Effekten, erfrischendem Setting und toller Musik. So, nun genug der Schwärmerei. Denn nach den 8 Episoden stellt sie die quälende Frage: Wird es mit der Amazon-Serie weitergehen?

Tales from the Loop: Wird es eine 2. Staffel auf Amazon geben?

Die schlechte Nachricht zuerst: Bisher hat Amazon noch keine weitere Staffel von Tales from the Loop in Auftrag gegeben. Hier wird Amazon wohl erst in den kommenden Wochen oder Monaten eine Entscheidung treffen und zuerst die Abrufzahlen der Serien beobachten.

© Amazon Cole in Tales from the Loop

Wann startet Tales from the Loop Staffel 2 bei Amazon? Da eine Verlängerung bisher noch aussteht, kann eine 2. Staffel noch einige Zeit auf sich warten lassen. Aufgrund der aufwendigen Computereffekte nimmt die Produktion von neuen Tales from the Loop-Episoden einige zeit in Anspruch. Somit können wir mit Staffel 2 frühestens in der 2. Jahreshälfte 2021 oder erst 2022 rechnen.

Tale from the Loop: So könnte es in Staffel 2 weitergehen

Achtung, Spoiler: Auch wenn die Episoden von Tales from the Loop eigenständige Geschichten erzählen, zieht sich das Schicksal der Familie von Loretta und George durch die ganze 1. Staffel und findet im Finale einen niederschmetternden Abschluss.

Nachdem der jüngste Sohn Cole herausfindet, dass das Bewusstsein seines Bruders Jakob in einem Roboter gefangen ist, macht er sich auf die Suche nach diesem und gerät aus Versehen in eine Zeitanomalie.

Als er nach Hause gelangt, sind viele Jahre vergangen und nur noch seine gealterte Mutter ist am Leben. Die Serie endet mit dem erwachsenen Cole, der noch einmal das Haus seiner Kindheit besucht. Coles Familiengeschichte wurde in Staffel 1 auf mehreren Zeitebenen umfassend abgehandelt.

Eine 2. Staffel könnte sich somit anderen Figuren widmen, die mit den Auswirkungen des Loops im Mercer Center for Experimental Physics konfrontiert werden. Genug Stoff für eine 2. Staffel gibt es allemal.

Während die 1. Staffel hauptsächlich auf den Illustrationen und dem Rollenspiel Tales from the Loop basiert, könnte die Fortsetzung sich von Stålenhags 2. Rollenspielbuch, Things from the Flood, inspirieren lassen - Schon der Insel-Roboter aus Folge 7 stammte aus diesem Buch.

© Fischer Verlag/Simon Stålenhag Neue Monster in Things from the Flood

In diesem wurde der Loop abgeschaltet. Eine Flut von mysteriösem schwarzen Wasser spült nun Geheimnisse aus den Untiefen der Mercer-Forschungseinrichtung an die Oberfläche. Am Ende von Staffel 1 wurde zudem mit der entfernten Großstadt ein weiteres Setting angedeutet, das in Staffel 2 erforscht werden könnte.

Weitere visionäre Sci-Fi-Kunst hat Stålenhag zudem in seinem 2018 erschienenen Buch The Electric State veröffentlicht. Hier ist es allerdings unwahrscheinlich, dass dieses als Vorlage für die Serie dient, denn schon 2017 erwarben die Russo-Brüder hierfür die Filmrechte.

