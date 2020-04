Star Trek: Picard startet zäh, um dann richtig zu überraschen

Star Trek: Picard nimmt uns mit ins Herz des geschichtsträchtigen Franchise. Wir prüfen im Podcast die neue Serie mit Sci-Fi-Legende Patrick Stewart als Jean-Luc Picard.

Science Fiction boomt. Star Trek boomt. Aber ist die neue Serie Star Trek: Picard mit Patrick Stewart auch gut? Das prüfen Andrea, Jenny und Max im Moviepilot-Podcast Streamgestöber, wo ihr jeden Mittwoch die besten Streaming-Tipps bekommt.

Jetzt reinhören: Wie gut ist Star Trek: Picard?

00:03:14 - Auf ins Streamgestöber



00:08:17 - Star Trek-Franchise

00:28:57 - Star Trek: Picard

00:40:25 - Star Trek: Picard - mit Spoiler

Star Trek: Picard braucht etwas länger, um Fahrt aufzunehmen

Auch wenn sich Andrea, Jenny und Max einig sind, dass sie eine 2. Staffel von Star Trek: Picard sehen wollen, fanden sie zu Beginn schwer in die Serie hinein. Es werden einige Handlungsstränge und Charaktere etabliert, die erst zur Hälfte der Staffel zusammenfinden.

© Amazon Star Trek: Picard

Daraufhin nimmt Star Trek: Picard jedoch rasant Fahrt auf und verwebt die einzelnen Handlungsstränge zu einer Geschichte, die spannend genug ist, um dran zu bleiben - bis wir die neuen Charaktere gut genug kennen. Einzelne Kritikpunkte wie vernachlässigte Figuren und faule Drehbuch-Kniffe fallen nichts so stark ins Gewicht wie die positiven Aspekte.

Am Ende kennen und lieben wir die neue Crew von Picard und haben auch schon ein paar Ideen, was wir gerne in Staffel 2 sehen würden.

© Moviepilot Podcast-Team: Andrea, Jenny und Max

Die Podcast-Stimmen: Andrea Wöger (@andreawoeger ), Jenny Jecke (@gafferlein ) und Max Wieseler (@wieselmax ).



Podcast-Nachschub für Sci-Fi-Fans

Wenn ihr unsere Folge zu Star Trek: Picard mochtet, dann seid ihr bei unseren Streamgestöber-Episoden zu den Sci-Fi-Hits Altered Carbon und The Expanse bestens aufgehoben.

