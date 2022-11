Sci-Fi-Ereignis des Jahres: Fantasy-Gott hat Avatar 2 gesehen und seine Reaktion macht glücklich

Bald kommt Avatar 2 endlich ins Kino. Fantasy-Meisterregisseur Guillermo del Toro hat den Sci-Fi-Blockbuster jetzt schon gesehen und seine euphorische Reaktion geteilt.

Schon bald wird sich zeigen, ob James Cameron immer noch der ungeschlagene Blockbuster-König ist. Über 10 Jahre nach dem ersten Teil startet Mitte Dezember endlich Avatar 2: The Way of Water in den Kinos. Der Regisseur selbst hält sein Sci-Fi-Sequel für die schlimmste Geschäftsidee der Filmgeschichte, was das finanzielle Risiko betrifft.

Das Warten hat sich aber anscheinend ausgezahlt, wie die Reaktion eines geschätzten Fantasy-Regisseurs zeigt. Guillermo del Toro hat Avatar 2 schon gesehen und seine euphorische Reaktion geteilt.

Schaut hier noch den neusten Avatar 2-Trailer:

Avatar 2: The Way of the Water - Trailer 2 (Deutsch) HD

Guillermo del Toro feiert Avatar 2

Auf Twitter hat der Regisseur jetzt seine Meinung zu dem Sci-Fi-Sequel geteilt und die macht direkt glücklich:

Eine überwältigende Leistung – AVATAR 2 steckt voller majestätischer Ausblicke und Emotionen in epischem, epischem Ausmaß. Ein Meister auf dem Höhepunkt seiner Kräfte …

Die lange Wartezeit in Verbindung mit dem ambitionierten Perfektionismus von Cameron scheint sich gelohnt zu haben. Die ersten Trailer zu Avatar 2 deuten schon an, dass der Regisseur mit dem Sci-Fi-Blockbuster technisch wohl wieder ein neues Level erreicht hat. Laut Guillermo del Toro liefert die Avatar-Fortsetzung aber auch die nötigen Emotionen dazu.

Mehr wissen wir spätestens ab dem 14. Dezember. Dann startet Avatar 2: The Way of Water bei uns im Kino. Auch Guillermo del Toro hat einen neuen Film am Start. Sein Pinocchio-Animationsfilm kommt am 9. Dezember zu Netflix.

Avatar: Nach 13 Jahren immer noch gut?

Im FILMSTARTS-Podcast Leinwandliebe sprechen Moderator Sebastian, FILMSTARTS-Redakteur Pascal und unser Gast David Hain über Avatar von James Cameron. Funktioniert der Film heute noch? Warum war der Film damals so unfassbar erfolgreich? Und was versprechen wir uns von "Avatar 2"?

Leinwandliebe ist der wöchentliche Kino- und Film-Podcast unserer Kollegen und Kolleginnen von FILMSTARTS.

