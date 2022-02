Sci-Fi-Fans machen sich über absurdes Detail im Halo-Trailer lustig – doch es gibt eine erste Erklärung

Der neueste Trailer zur Halo-Serie erntet wegen eines skurrilen Details Fan-Spott. Aus dem Hintergrund der Video-Spiele ergibt sich allerdings eine mögliche Erklärung.

Fast 10 Jahre haben Fans auf die Halo-Serie gewartet, dieses Jahr soll sie nun endlich erscheinen. Der neueste Trailer zum Sci-Fi-Epos wartet mit bombastischen Schlachten auf, aber auch mit einem seltsamen Detail.

Sci-Fi-Blockbuster Dune auf 4K-Blu-ray kaufen Zu Amazon Jetzt sichern

Im Hintergrund ist ein staubiger Geländewagen aus der Gegenwart zu sehen. Der Fan-Spott dazu war vorprogrammiert.



Schaut euch hier den neuesten Halo-Trailer auf Englisch an:

Halo - S01 Trailer (English) HD

Halo-Fans machen sich über Trailer-Detail des Sci-Fi-Highlights lustig

Dabei ist das Detail sehr leicht zu übersehen. In einer Kampfszene zwischen dem Halo-Überhelden Master Chief (Pablo Schreiber) und einigen Alien-Fieslingen der sogenannten Allianz (engl. Covenant) steht der angestaubte Jeep ganz unschuldig im Hintergrund herum. Den minutiösen Fans der Videospiel-Vorlage fiel er dennoch sofort ins Auge:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung





Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

"Eine Frage: Die Halo-Serie soll im Jahr 2552 spielen. Wie zum Geier kommt dann ein 500 Jahre alter Chevy Tahoe auf einen Alien-Planeten?" schreibt etwa ein Fan. "Ich hab da ein paar verdammte Fragen!", macht ein anderer seiner Verwirrung in simpleren Worten Luft.



Und während die meisten User:innen die Diskrepanz zwischen dem SUV und Halos durchgestylter Zukunftsvision mit Humor nehmen ("Ich fahre in meinem 2001er Chevy Tahoe zum Halo-Ring, braucht ihr irgendwas?"), zeigen sich einige von dem vermeintlichen Fehler der Produzenten enttäuscht.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung





Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

"Diese Serie ist schon tot", fasst etwa ein Fan seine Reaktion auf verschiedene Einzelheiten des Trailers zusammen. Denn neben dem offenbar aus der Zeit gefallenen Geländewagen beanstandeten Anhänger:innen diverse andere Dinge: So nutzt eine der Figuren etwa eine antike Kalaschnikow als Waffe und als Trailer-Song dient ein Phil Collins-Cover. Äußerst diskutabel.

Sci-Fi-Fans finden für vermeintlichen Fehler im Halo-Trailer eine Erklärung

Die Videospiel-Vorlage hat für das skurrile Detail aber eine mögliche Erklärung parat: Wie etwa Polygon erörtert, könnte es sich bei den Nutzer:innen der antiquierten Waffen und Fahrzeuge um den menschlichen Widerstand (sogenannte Innies) handeln, die von der Technologie der restlichen Menschheit abgeschnitten sind und sich mit uraltem Ersatz behelfen müssen.

Gut möglich, dass es sich bei dem Schauplatz der Kampszene also um eine Innie-Kolonie handelt, die von Alien-Aggressoren auseinandergenommen wird. Ein Glück, dass der Master Chief im richtigen Moment vorbeischaut und sich nonchalant an einem Chevy Tahoe vorbeischlachtet.

© Paramount Der Master Chief und seine Mitstreiter während der Schlacht

Dabei bleibt eine Frage allerdings unbeantwortet: Sollte die Szene tatsächlich im Jahre 2552 spielen, hätte sich der Geländewagen 500 Jahre gehalten. Selbst für eine technologieferne Kultur ist das eine ziemlich lange Zeit. Chevrolet steht offenbar für Qualität.

Wann können Sci-Fi-Fans die Halo-Serie in Deutschland sehen?

Wie genau der Methusalem auf vier Rändern in das Sci-Fi-Universum passt, erfahren Fans hoffentlich bald: Die Serie kommt am 24. März 2022 zu Paramount+. Der Streamingdienst soll dieses Jahr auch in Deutschland starten, ein genaues Datum existiert allerdings noch nicht. Da es sich bei Halo um eine der größten Sci-Fi-Serien des Jahres handelt, ergäbe eine Verbindung zwischen beiden Veröffentlichungen durchaus Sinn.

Podcast: Die größten Serien-Highlights 2022

Das Jahr 2022 strotzt vor Serien-Highlights bei Netflix, Amazon, Disney+ und mehr. Wir stellen euch im Moviepilot-Podcast Streamgestöber die 22 besten davon vor.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Angefangen bei Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht über den Game of Thrones-Ablegers House of Dragon bis hin zur Star Wars-Serie Obi-Wan Kenobi: 2022 erwarten uns einige aufregende Serien-Blockbuster.



*Bei dem Link zum Angebot von Amazon handelt es sich um einen sogenannten Affiliate-Link. Bei einem Kauf über diesen Link erhalten wir eine Provision.

Was haltet ihr vom neuen Halo-Trailer?