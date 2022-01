Neues Sci-Fi-Epos: Bombastischer Trailer zeigt endlich, worauf wir fast 10 Jahre lang gewartet haben

Seit fast zehn Jahren warten wir auf den Start der Halo-Serie. Der erste lange Trailer verspricht ein actiongeladenes Science-Fiction-Epos und wartet mit furchteinflößenden Aliens auf.

2013 wurde Steven Spielberg zum ersten Mal mit einer Verfilmung der erfolgreichen Videospielreihe Halo in Verbindung gebracht. Knapp zehn Jahre später hat das von ihm produzierte Projekt endlich konkrete Form angenommen. Ein neu veröffentlichter Trailer gewährt uns den bisher besten Einblick in die langerwartete Halo-Serie.

Nicht nur Fans der Spiele dürften an den großen Bildern des Halo-Trailers ihren Gefallen finden. Hier kommt ein Science-Fiction-Epos auf uns, das vor futuristischen Rüstungen, fremden Planeten und ekligen Aliens strotzt. Das Statement dahinter ist eindeutig: Halo will Blockbuster-Bombast auf die heimischen Bildschirme bringen.

Langer Halo-Trailer verspricht gigantisches Sci-Fi-Epos

Halo - S01 Trailer (English) HD

Die Geschichte entführt ins 26. Jahrhundert, wo wir einen verheerenden Konflikt zwischen Menschen und Aliens bezeugen. Im Mittelpunkt befindet sich der Supersoldat Master Chief mit seiner ikonischen Mjolnir-Mark-VI-Rüstung. Der neue Trailer gewährt uns außerdem einen ersten Blick auf die künstliche Intelligenz Cortana.

Cortana unterstützt den Master Chief bei seinen gefährlichen Missionen und entpuppt sich als direkter Link zur Vorlage: Gesprochen wird die Figur von Jen Taylor, die schon in die Entstehung der Videospiele involviert war. In diesen wird Cortana außerdem nach dem Verstand von Dr. Halsey modelliert, die ebenfalls in der Serie auftaucht.

Der Cast der Halo-Serie im Überblick

Hinter der Halo-Serie stehen Kyle Killen und Steven Kane. Sie haben das Konzept entwickelt und die Drehbücher geschrieben. Killen betreute zuvor Serien wie Awake und Mind Games. Kane hat sich sowohl im Drama- als auch im Comedy-Bereich ausprobiert. Für seine Arbeit an The Closer erhielt eine Emmy-Nominierung.

© Paramount+ Halo

Halo startet in den USA am 24. März 2022 auf Paramount+. Der Streaming-Dienst soll dieses Jahr via Sky nach Deutschland kommen soll. Ob das pünktlich zur Halo-Premiere passiert, steht noch nicht fest. Es würde aber Sinn ergeben, den Start mit Halo zu verbinden. Immerhin handelt es sich um eine der größten Serien des Jahres.

Podcast: Die größten Serien-Highlights 2022

Das Jahr 2022 strotzt vor Serien-Highlights bei Netflix, Amazon, Disney+ und mehr. Wir stellen euch im Moviepilot-Podcast Streamgestöber die 22 besten davon vor.

Angefangen bei Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht über den Game of Thrones-Ablegers House of Dragon bis hin zur Star Wars-Serie Obi-Wan Kenobi: 2022 erwarten uns einige aufregende Serien-Blockbuster.

