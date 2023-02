Sci-Fi-Film mit großartiger Zeitreise-Idee klingt immer besser – er entstand aus einem gefeierten Kurzfilm

Tim Travers and the Time Traveler's Paradox wurde letztes Jahr in den USA stürmisch gefeiert. Jetzt wird eine Kinofilm-Fassung produziert. Unter anderem mit Tarantino-Star Danny Trejo.

Was passiert wirklich, wenn man als Zeitreisende:r dem früheren Ich begegnet? Genau dieser Frage geht der Kurzfilm Tim Travers and the Time Traveler's Paradox nach. Dank einem sehr erfolgreich Festival-Lauf 2022 soll er jetzt als langer Spielfilm ins Kino kommen. Mit Starbesetzung: Tarantino-Star Danny Trejo (From Dusk till Dawn) und Comedy-Ass Joel McHale (Community) sind mit von der Partie. Danny Trejo will in Sci-Fi-Kracher Zeitreisen als Waffe nutzen Das berichtet die verlässliche Branchenseite Deadline . Die Hauptrolle des narzisstischen Zeitreise-Genies Tim Travers wird allerdings Samuel Dunning (Blue Bloods) übernehmen. Dessen Erkenntnisse werden schnell zum Spielball gefährlicher Kräfte, als unter anderem ein Söldnerführer (Trejo) von den Experimenten Wind bekommt. NBC Auch mit dabei: Joel McHale Vin Diesels beste Sci-Fi-Reihe ist doch nicht tot Im gefeierten Kurzfilm begegnet sich Travers dabei in mehreren Versionen selbst und muss versuchen, den Ablauf der Ereignisse wieder in die richtige Reihenfolge zu bringen. Auf YouTube gibt es einige Szenen aus dem Sci-Fi-Film zu sehen: Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Wann kommt der Sci-Fi-Film Tim Travers and the Time Traveler's Paradox ins Kino? Ob die lange Spielfilm-Version ebenso erfolgreich wird wie der kürzere Vorgänger, bleibt abzuwarten. Einen präzisen Starttermin gibt es momentan noch nicht. Wir rechnen nicht vor Mitte 2024 mit dem Sci-Fi-Kracher. Sci-Fi-Kult mit einem der besten Filmtitel aller Zeiten * Die 10 größten Streaming-Filme 2023 bei Netflix, Amazon & Co. In dieser Ausgabe unseres Moviepilot-Podcasts Streamgestöber schauen wir uns die großen Filme an, die dieses Jahr exklusiv bei Netflix, Amazon, Disney+ und Apple TV+ erscheinen. Herausgekommen ist eine Liste mit zehn besonderen Empfehlungen. Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Vom Sci-Fi-Epos bis zum potentiellen Oscar-Kandidaten ist alles dabei. Beeindruckend sind vor allem die versammelten Talente. 2023 erwarten uns im Streaming-Bereich neue Filme von Martin Scorsese, David Fincher und Zack Snyder, während vor der Kamera Gal Gadot, Leonardo DiCaprio, Henry Cavill und Chris Hemsworth zu sehen sind.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.