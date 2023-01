Vin Diesels beste Sci-Fi-Reihe ist noch nicht tot: Neues Bild verspricht explosive Riddick 4-Action

Die Entwicklung von Riddick 4 geht nur langsam voran. Jetzt hat Vin Diesel immerhin ein neues Konzeptbild zu dem Sci-Fi-Blockbuster geteilt.

Dieses Jahr startet mit Fast & Furious 10 der vorletzte Teil der beliebtesten Vin Diesel-Saga in den Kinos. Daneben arbeitet der Star aber auch schon an der Rückkehr seiner größten Sci-Fi-Reihe. Seit Jahren ist ein vierter Riddick-Teil geplant, zu dem Diesel immer nur kleine Schnipsel und Updates teilt. Jetzt hat er immerhin wieder ein neues Konzeptbild gepostet.

Schaut hier mal wieder einen Clip aus dem letzten Riddick-Film:

Riddick - Clip Ambush (English) HD

Vin Diesel-Post beweist, dass Riddick 4 nicht tot ist

Auf Instagram teilte der Star ein neues Riddick 4-Konzeptbild, das seinen Titelhelden in Action zeigt:

Nach Pitch Black - Planet der Finsternis und Riddick - Chroniken eines Kriegers erschien mit Riddick 2013 der bisher letzte Teil der Sci-Fi-Reihe mit Diesel. 2019 postete der Star auf Instagram, dass er zur Feier seines 52. Geburtstags das fertige Drehbuch von Riddick 4 erhalten hat.

In Furya muss er auf einem verlassenen Planeten gegen verschiedene Gefahren kämpfen, während Riddick gleichzeitig Rache an seinen Verfolgern üben und seinen Heimatplaneten Furya retten will.

Wann startet Riddick 4 im Kino?

Infos zu einem geplanten Drehstart von Riddick 4 gibt es leider immer noch nicht. Dieses Jahr könnt ihr erstmal Fast & Furious 10im Kino schauen.

