Sci-Fi-Flop heute im TV: Von diesem Film hat sich das Transformers-Franchise nicht mehr erholt

ProSieben strahlt heute Abend Transformers 5: The Last Knight aus. Der finanzielle Misserfolg des Films hat das Franchise bis heute in ein Tief und eine unklare Zukunft geführt.

Hinweis: Den folgenden Artikel haben wir im Juni 2021 schon mal veröffentlicht. Mit dem fünften Teil der Transformers-Reihe wollte sich auch Stamm-Regisseur Michael Bay von der Reihe verabschieden. Entsprechend krachend wirft Transformers 5: The Last Knight sogar Ritter und Nazis in den Ring, während Krawall-Meister Bay sogar Stonehenge wegpusten wollte. Dem finanziellen Erfolg hat diese Gigantomanie aber nicht wirklich geholfen. Transformers 5: The Last Knight, der heute Abend um 20:15 Uhr auf ProSieben läuft, markiert bis heute den schleichenden Untergang eines der größten Blockbuster-Franchises der Gegenwart. Alle Transformers-Teile in einer Blu-ray-Box auf Amazon kaufen *

Transformers 5 ist der teuerste Teil der Reihe – aber spielte am wenigsten ein Mit einem Budget zwischen 217 und 260 Millionen Dollar durfte Michael Bay für den fünften Transformers-Film nochmal mehr Geld für Explosionen und Effektspektakel verpulvern als zuvor. Am Ende spielte der Blockbuster weltweit rund 605 Millionen Dollar ein. Im Vergleich zu den anderen Teilen des Franchise blieb der Film damit deutlich hinter den Erwartungen zurück. Schaut auch unser Video zum besten Transformers-Film neben den Michael Bay-Teilen: Transformers: War for Cybertron ist besser als die Michael Bay-Filme Hier seht ihr nochmal, wie das Transformers-Franchise an den Kinokassen abgeschnitten hat: Transformers - 709,7 Millionen Dollar weltweit



Transformers 2 - 836,3 Millionen Dollar weltweit



Transformers 3 - 1.123,8 Millionen Dollar weltweit



Transformers 4 - 1.104,1 Millionen Dollar weltweit



Transformers 5 - 605,4 Millionen Dollar weltweit Während Teil 3 und 4 sogar über eine Milliarde Dollar einspielen konnten, erzielte Transformers 5: The Last Knight im Vergleich ein deutlich niedrigeres Box-Office-Ergebnis.Nach Transformers 5 hängt bis heute ein Fragezeichen über dem Franchise Während Teil 3 und 4einspielen konnten, erzielte Transformers 5: The Last Knight im Vergleich ein deutlich niedrigeres Box-Office-Ergebnis.Nach Transformers 5 hängt bis heute ein Fragezeichen über dem Franchise Nach dem fünften Teil unternahm das Studio den Versuch, der finanziell angeschlagenen Reihe eine Frischzellenkur zu verpassen. Mit Bumblebee startete 2018 ein Spin-off im Kino, das die Transformers gleich mal aus dem Titel verbannte. Hier könnt ihr noch ein Making-of zu Bumblebee schauen: Bumblebee - Mini Making Of (Deutsch) HD Auch wenn der Film bei einem "schmaleren" Budget zwischen 100 und 135 Millionen Dollar immerhin um die 470 Millionen Dollar einspielte, blieb der gewünschte Mega-Erfolg wieder aus. Seitdem hängt ein Fragezeichen über der Reihe. In den nächsten fünf Jahren soll das Transformers-Universum nochmal mit neuen Fortsetzungen ausgebaut werden, doch das Vorhaben steht auf wackligen Beinen und die Pläne könnten schnell wieder begraben werden. Auch wenn Transformers 4 den Zusatztitel Ära des Untergangs trägt, hat in Wahrheit Transformers 5 eine Ära des Untergangs eingeläutet – für das Franchise selbst.

*Bei dem Link zum Angebot von Amazon handelt es sich um einen sogenannten Affiliate-Link. Bei einem Kauf über diesen Link erhalten wir eine Provision. Wollt ihr immer noch mehr Transformers-Filme sehen?