Sci-Fi-Frust: Star Trek 4 verliert Regisseur an heißerwarteten Marvel-Blockbuster

Der Sci-Fi-Kracher Star Trek 4 steht erneut still. Der erst kürzlich bestätigte Regisseur hat das Projekt in Richtung Marvel verlassen.

Star Trek-Fans brauchen einen langen Atem. Zumindest im Kino. Denn während das Franchise im Serien-Segment fröhlich floriert, ist auf der Leinwand seit Jahren Ebbe. Star Trek 4 ist seit Jahren in der Entwicklung, mit Matt Shakman (WandaVision) gab es endlich einen Regisseur. Doch der ist wieder abgesprungen. Wegen Marvel.

Marvel fügt Star Trek 4 erneuten Rückschlag zu

Laut einem Bericht des Hollywood Reporters hat Shakman die Sci-Fi-Produktion zu verlassen, um für Marvel an Fantastic Four zu arbeiten. An dem MCU-Reboot für das Superhelden-Quartett wird ebenfalls seit längerer Zeit gearbeitet. Die Zeitpläne beider Filme waren offenbar nicht miteinander vereinbar.

Was genau Shakmans Ausstieg für Star Trek 4 bedeutet, ist nicht klar. Der gegenwärtige Stand der Entwicklung ist schwer abzusehen. Selbst Stars wie Chris Pine wussten offenbar lange Zeit nichts von dem Sci-Fi-Sequel. Die Suche nach Regie-Ersatz wird den Kinostart des Films aber vermutlich hinauszögern.

Wann kommt Star Trek 4 in die Kinos?

Bisher sollte Star Trek am 21. Dezember 2023 in die Kinos kommen, was selbst ohne den Aufwand der Neubesetzung bereits knapp bemessen ist. Über den Entwicklungsstand des Drehbuchs ist bisher nichts bekannt.

