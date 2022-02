Peinliche Sci-Fi-Ankündigung: Der Star Trek 4-Cast wusste nichts von Star Trek 4

Auf die überraschende Ankündigung von Star Trek 4 folgt Irritation bei den Stars. Offenbar haben Chris Pine, Zachary Quinto und Co. noch keine Verträge für die Sci-Fi-Fortsetzung unterschrieben.

Während Star Trek im Fernsehen blüht, warten die Fans vergeblich auf ein neues Kinoabenteuer in den unendlichen Weiten des Weltraums. Der letzte Film, Star Trek Beyond, liegt sechs Jahre zurück. Die Produktion der Fortsetzung ist mehrmals ins Stocken geraten, zuletzt 2018, als Chris Pine und Chris Hemsworth zurückkehren sollten.

In der Zwischenzeit machten sogar Star Trek-Projekte von Quentin Tarantino und Fargo-Schöpfer Noah Hawley die Runde. Doch dann überraschte Paramount vor wenigen Tagen mit der Ankündigung, dass Star Trek 4 im Dezember 2023 in den Kinos startet und die Crew aus dem J.J. Abrams-Reboot erneut zusammenführt.

Star Trek 4-Cast wusste nichts von der Sci-Fi-Fortsetzung

Wie sich nun herausstellt, war diese Ankündigung nicht nur für die Fans eine Überraschung. Auch die Stars haben offenbar nichts von ihrem Glück gewusst, wie der Hollywood Reporter in einem Hintergrundbericht aufschlüsselt.

Zum Hauptcast von Star Trek 4 gehören angeblich:

© Paramount Die Star Trek-Crew aus der Kelvin-Timeline

Laut den Quellen des Hollywood Reporters wurden weder die Stars noch ihre Agenturen in die Ankündigung des Films eingeweiht. Auch der Beginn der Dreharbeiten im Herbst 2022 kam für die meisten unerwartet. Lediglich Pine, dessen Kirk das Zentrum des neuen Films bildet, soll sich in frühen Verhandlungen befinden.

Auf einmal soll alles ganz schnell gehen bei Star Trek 4

Paramounts Vorgehen sorgt für hochgezogene Augenbrauen. Nicht zuletzt steht und fällt Star Trek 4 mit dem Engagement des etablierten Ensembles. Dazu kommt das straffe Zeitfenster: Die von WandaVision-Regisseur Matt Shakman inszenierte Sci-Fi-Fortsetzung soll bereits am 21. Dezember 2023 in den Kinos starten, was sehr sportlich ist.

Wie der Hollywood Reporter schreibt, ist das Drehbuch unvollendet und ein konkretes Budget fehlt ebenfalls. Offenbar hat Star Trek 4 in seinem kompletten Umfang noch nicht einmal grünes Licht erhalten. Zudem befinden sich die Stars jetzt in einer besseren Position, um über ihre Gagen zu verhandeln, was teuer werden könnte.

Es bleibt also spannend, ob wir diesen Star Trek 4 jemals sehen werden.

