Sci-Fi-Highlight Tenet: Diese schicken Blu-ray-Editionen werden Nolans Film gerecht

Monate nach dem Kinostart erscheint Christopher Nolans Tenet auch fürs Heimkino. Ihr könnt euch den Sci-Fi-Blockbuster ab sofort in einer schicken Edition vorbestellen.

Wegen der Corona-Pandemie war 2020 nicht gerade ein Kinojahr voller Blockbuster. Lange Zeit mussten die Lichtspielhäuser komplett geschlossen werden, um ansteigenden Infektionen vorzubeugen. Die Starttermine der meisten größeren Filme wurden deshalb verschoben. Eine Ausnahme war jedoch Tenet.

Jetzt wurde Tenet offiziell auch fürs Heimkino angekündigt. Obwohl ein Datum noch nicht feststeht, könnt ihr euch Nolans Blockbuster schon mal für Zuhause vorbestellen. Auf Blu-ray stehen dabei schicke Editionen für Sammler und Fans des Regisseurs zur Auswahl.

Bei Saturn* und Media Markt* könnt ihr euch ab sofort das limitierte Blu-ray-Steelbook von Tenet für 34,99 Euro vorbestellen. Das 4K-Steelbook mit einem anderen Design könnt ihr für 44,99 Euro ebenfalls bei Saturn* und Media Markt* vorbestellen.

Hier könnt ihr euch nochmal den Tenet-Trailer anschauen

Tenet - Trailer 2 (Deutsch) HD

Sichert euch Nolans Tenet im stylishen Steelbook auf Blu-ray oder 4K

In Tenet spielt John David Washington den Protagonisten, der bei einer rätselhaften Mission eine Art dritten Weltkrieg verhindern muss. Bei diesem Einsatz stellt Christopher Nolan einmal mehr das Konzept von Zeit auf den Kopf und liefert einen 2,5-stündigen Blockbuster ab, der für viele rauchende Köpfe sorgt.

Das könnt ihr von den Tenet-Steelbooks erwarten

Gerade deswegen lohnt es sich, Tenet mehr als einmal zu schauen. Im Heimkino habt ihr bald die ideale Gelegenheit dazu, denn dort erscheint Nolans Blockbuster als VOD sowie auf DVD, Blu-ray und 4K UHD. Sammler und Tenet-Fans, für die sowieso nur Blu-ray oder 4K infrage kommt, können sich außerdem ein schickes limitiertes Steelbook des Films ins Regal stellen.

Beide Varianten kommen mit einer zusätzlichen Bonus-Blu-ray, die mit Extras gefüllt sein dürfte. Über das Bonusmaterial von Tenet ist zurzeit aber noch nichts bekannt. Ein genaues Datum für die Heimkinoveröffentlichung des Nolan-Films ist ebenso offen. Es ist aber nicht unwahrscheinlich, dass der Film noch vor Ende des Jahres erscheint.

Nach längerem Hin und Her entschloss sich das Studio Warner Bros. im Sommer dazu, Christopher Nolans neuen Blockbuster Tenet zuerst außerhalb der USA in die Kinos zu bringen, wo diese schon wieder geöffnet waren. Auch in Deutschland lief Nolans Sci-Fi-Actionthriller ab dem 26. August 2020.



*Bei dem Link zum Angebot von Saturn und Media Markt handelt es sich um einen sogenannten Affiliate-Link. Bei einem Kauf über diesen Link erhalten wir eine Provision.



Holt ihr euch Tenet für eure Heimkino-Sammlung?