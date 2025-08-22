Sebastian Klussmann patzt bei Gefragt - Gejagt: Jäger wollte Fehler verbergen, doch die Regie greift ein

Während die Kandidat:innen bei Gefragt – Gejagt ständig Fehler machen, versuchen die Jäger, ihre Fehlerquote klein zu halten. Klussmann wollte diesmal einen Patzer verbergen – was jedoch sofort aufflog.

Bei Gefragt - Gejagt wird normalerweise nicht nur die Antwort eines Kandidaten, sondern auch die des Jägers gezeigt. Wenn man jedoch kurz vor dem Finale steht und die letzte Frage richtig beantwortet, wird die Antwort des Jägers nicht mehr aufgedeckt. Das wäre für einen Jäger die perfekte Gelegenheit, einen Patzer zu unterschlagen – doch Alexander Bommes und die Regie machten dem Jäger Sebastian Klussmann diesmal einen Strich durch die Rechnung.



Gefragt - Gejagt: Kandidatin und Jäger hatten an Frage zu knabbern

Am 19. August kam es zu einem Duell zwischen Sebastian Klussmann und einer Kandidatin namens Alicia. Sie hielt sich wacker gegen den namhaften Jäger und stand kurz vor dem Finale, bis es zu folgender Frage kam: "Gemälde mit welchen Motiven machten den 1974 im englischen Lancashire geborenen Maler Richard T. Slone bekannt?" Folgende Antworten standen zur Verfügung:



A: Einsame Landschaften

B: Wilde Pferde

C. Berühmte Sportler

Sowohl der Jäger als auch die Kandidatin waren verdächtig lange still, bis beide ihre Antwort abgaben. Alicia hat sich schließlich für Antwort C entschieden.



Weitere TV-News:

Klussmann wollte falsche Antwort verbergen und wurde von Regie vorgeführt

Bommes wollte aber noch wissen, welche Antwort Sebastian Klussmann gegeben hatte, bevor er verriet, was die richtige Antwort ist und Alicia somit ins Finale einziehen könnte. Nach einigem Zögern offenbarte der Jäger, dass er die gleiche Antwort wie die Kandidatin gewählt hatte. "Sicher? Ich kann das nachprüfen lassen", erwiderte Bommes misstrauisch, doch der Jäger lächelte nur verschmitzt. Daraufhin stellte der Moderator klar:



Sie sagen, sie haben dasselbe genommen? Wenn sie jetzt richtig ist, dann lass ich von oben reinrufen, ob es stimmt oder nicht und dann sind sie entlarvt

Klussmann wurde immer nervöser und lächelte weiterhin verlegen. "Da möchte ich das Regelbuch nochmal sehen", erwiderte der Jäger auf Bommes' Ansprache. Bevor die Antwort jedoch aufgedeckt wurde, kam eine überraschende Ansage aus der Regie: "Er hat übrigens etwas anderes." Daraufhin lachten alle Beteiligten und Klussmann wurde seiner Lüge überführt. "Wir sprechen uns noch", drohte der Jäger in Richtung Regie.



Alicia sicherte sich einen Platz im Finale, das sie gemeinsam mit ihren Mitstreitern zu viert bestritt. Am Ende konnten sie sich als Team gegen den Jäger durchsetzen und das Preisgeld gewinnen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Instagram, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Instagram Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

So könnt ihr Gefragt - Gejagt schauen

Gefragt - Gejagt läuft von Montag bis Freitag um 18:00 Uhr im Ersten. Wer eine Folge verpasst hat, kann sie in der ARD-Mediathek nachholen.

