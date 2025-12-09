Sein Auftritt in The Rookie dauert nur 1 Minute und keiner hat ihn erkannt: Dabei war Shawn Pyfrom wichtiger Teil einer der größten 2000er-Serien

Vor drei Jahren absolvierte ein ehemaliger Kinderstar in The Rookie einen Mini-Gastauftritt, den alle aus Desperate Housewives kennen. Diesmal hat ihn aber wohl niemand erkannt.

Der Name Shawn Pyfrom ist vermutlich nicht jedem geläufig. Das ist auch nicht unbedingt verwunderlich, denn die Karriere des Schauspielers steht seit über zehn Jahren praktisch still. Zuletzt stand der US-Amerikaner 2022 für die erfolgreiche Serie The Rookie vor der Kamera, allerdings war dieser einminütige Auftritt in der namenlosen Rolle eines Fahrers in Folge 18 von Staffel 4 kaum der Rede wert.

Warum wir es trotzdem erwähnen? Pyfrom war in den 2000er-Jahren noch ein deutlich bekannteres Gesicht und gehörte zum Hauptcast einer der größten Serien jener Zeit: Desperate Housewives. Doch danach wurde es still um ihn. Den traurigen Grund dafür verkündete er 2014 höchstpersönlich.

Trotz The Rookie-Auftritt: Shawn Pyfrom verschwand nach Desperate Housewives aus der Öffentlichkeit

Ein kurzer Blick zurück: In Desperate Housewives übernahm Pyfrom die Rolle des Teenagers Andrew Van de Kamp, den aufsässigen Sohn von Hausfrau Bree (Marcia Cross). Als diese erfährt, dass ihr Sohn homosexuell ist, wird die ohnehin schon problematische Beziehung zwischen den beiden noch komplizierter.

In insgesamt 77 Episoden des ABC-Hits war Pyfrom zu sehen, was ihn zum festen Bestandteil der Dramedy-Serie machte. Nach deren Ende im Jahr 2012 sah man den heute 39-Jährigen jedoch nur noch in sporadischen Auftritten wie denen in The Rookie. Was war passiert?



Nur wenige Stunden nach dem plötzlichen Drogentod von Oscarpreisträger Philip Seymour Hoffman (Capote) im Februar 2014 schrieb Pyfrom einen offenen Brief auf seinem Tumblr-Blog , in dem er über seine eigene Drogen- und Alkoholabhängigkeit informierte. Unter anderem hieß es darin:

Mehrere Jahre lang lebte ich für Drogen. [...] Ich dachte mehr über den Konsum nach als über andere 'Freuden'. Um high zu werden, begab ich mich an Orte, an denen ich sonst niemals gelandet wäre. Es gab unzählige Nächte, in denen ich das Bewusstsein verlor und aufgrund meines übermäßigen Konsums schlechte Entscheidungen traf. Ich verschwendete die Zeit wertvoller Menschen, die so hart daran gearbeitet hatten, meine Karriere voranzubringen, indem ich mich von meiner Sucht aus ihrem Einflussbereich herausreißen ließ.



Da er zum damaligen Zeitpunkt bereits fünf Monate abstinent war, wollte er mit seinem veröffentlichten Geständnis anderen Süchtigen Mut machen:

Ich habe mich dazu entschlossen, dies zu teilen, weil ich es nicht ertragen konnte zu hören, dass eine andere Person aufgrund ihrer Sucht ihr Leben verloren hat, während ich über meine eigene Schweigen bewahrt habe. [...] Wenn ihr diesen Brief lest, hoffe ich, dass er euch nur Mut macht. Ich hoffe, er gibt euch Kraft, so wie ich es beabsichtigt habe. [...] Ich hoffe, ihr könnt euer Leben retten.



Indirekt deutete Pyfrom in dem Brief also an, dass seine Sucht seine Karriere negativ beeinflusste. Dies könnte ein Grund dafür sein, dass Andrew in Desperate Housewives bis heute seine größte Rolle blieb.

Wo gibt es Desperate Housewives und die The Rookie-Episode mit Shawn Pyfrom im Stream?

Um Pyfrom in schauspielerischer Aktion zu erleben, könnt ihr seine Performance in Desperate Housewives aktuell in der Streaming-Flatrate von Disney+ sehen. Dort findet ihr auch alle sieben Staffeln von The Rookie inklusive der Episode mit Pyfrom. Mit einem Netflix- oder WOW-Abo könnt ihr diese aber ebenfalls streamen.