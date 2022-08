Seit 36 Jahren verboten: Ultrabrutaler Horror-Schocker erscheint erstmals in Deutschland fürs Heimkino

Die Originalversion eines absoluten Kult-Horrorfilms wird Fans in Deutschland seit Jahrzehnten vorenthalten. Jetzt kommt sie endlich in 4K ins Heimkino.

Das Verhältnis zu Gewalt auf der Leinwand hat sich in den letzten Jahrzehnten verändert, aber immer noch stehen in Deutschland viele Horrorfilme vergangener Dekaden auf dem Index. Das bedeutet, dass sie hierzulande in der ungeschnittenen Fassung nicht beworben werden dürfen und höchstens als Import-Version zu haben sind. Für einen absoluten Kult-Kracher hat sich das jetzt geändert. Zombies unter Kannibalen (auch als Zombie Holocaust bekannt) von 1980 soll bald auch ungekürzt für den deutschen Markt erscheinen. Und zwar gleich in 4K.

Horror-Kult kommt nach fast 40 Jahren in bester Qualität zu uns

Das berichtete Verleih Nameless Media auf Facebook. Der seit 1986 noch als VHS-Version indizierte Film war innerhalb der letzten Jahre nur als österreichischer Import in einer deutschen Fassung zu haben. Einen Heimkino-Start gibt es für die neue Version zwar nicht. Fans können sich aber schonmal auf "eine neue 4K Abtastung und ein neues deutsches Tonmaster" freuen.

Zombies unter Kannibalen erzählt die Story eines mysteriösen Kannibalen-Kults, der zwei Krankenhaus-Mitarbeiter von New York nach Indonesien führt. Dort werden sie Zeugen unvorstellbarer Grausamkeiten und müssen sich neben lebenden Menschenfressern auch noch mit Zombies herumschlagen.

Ganz unberechtigt war das Verbot aus damaliger Perspektive nicht. Immerhin ist Zombies unter Kannibalen ein äußerst blutiger und expliziter Film. Zum Glück für viele Fans hat sich der Vorwurf der Gewaltverherrlichung in den letzten Jahrzehnten gewandelt.

Die besten Streaming-Filme 2022 bei Netflix, Disney+ und Co.

In der neusten Ausgabe unseres Podcasts Streamgestöber blicken wir zurück auf die bisherigen Streaming-Filme des Jahres. Netflix, Disney+ und Co. haben sich gegenseitig überboten mit aufwendigen Produktionen. Doch welche der Filme sind wirklich gelungen? Im Podcast reden wir über unsere Top 10 der besten Streaming-Filme 2022.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Das Streaming-Jahr war im Filmbereich sehr abwechslungsreich. Ein roter Panda hat Toronto ins Chaos versetzt, während sich eine Prinzessin vom obersten Stockwerk eines Turms ins Erdgeschoss gekämpft hat. Außerdem konnten wir die erste Mondlandung durch Kinderaugen erleben und haben eine amüsante Jackass-Zugabe erhalten.





*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.



Wollt ihr Zombies unter Kannibalen fürs Heimkino kaufen?