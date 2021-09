Shang-Chi im Kino: Ratet mit beim kniffligen Marvel-Quiz von Florian Munteanu [Anzeige]

Seit dieser Woche läuft der neue MCU-Film Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings im Kino. Im Video-Quiz mit Shang-Chi-Star Florian Munteanu könnt ihr nun euer Marvel-Wissen testen.

Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings heißt der neue Kinofilm aus dem Marvel Cinematic Universe (MCU), der seit Donnerstag in den deutschen Kinos läuft.

Moviepilot hat Ex-Boxer und Shang-Chi-Bösewicht Florian Munteanu für ein kniffliges Marvel-Quiz gewonnen, bei dem auch ihr euer Wissen testen könnt.



Im gestrigen Live-Stream zu Shang-Chi habe ich mich nämlich mit meinen Kollegen Max und Sebastian den harten Fragen rund um das Marvel-Kino-Universum gestellt.

Schaut euch das Quiz zu Shang-Chi an und beantwortet die Fragen von Florian Munteanu:

Das Große Marvel - Quiz mit FILMSTARTS

Schaut euch das Video an und schreibt in die Kommentare, wie viele Fragen ihr richtig beantwortet habt.

Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings läuft aktuell im Kino. Die Hauptrolle spielt Simu Liu, Florian Munteanu gibt den Bösewicht Razor Fist.

