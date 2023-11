Sie kostete 200 Millionen: Die 3 Sonnen ist Netflix' aufwendigste Sci-Fi-Serie und das ist der Starttermin

200 Millionen Dollar lässt sich Netflix die Bestseller-Adaption Die 3 Sonnen kosten. Schaut euch hier den Clip für die Sci-Fi-Großproduktion an und erfahrt, wann die Serie startet.

Die Produzenten von Game of Thrones verfilmen ein gefeiertes Science-Fiction-Epos und das für Netflix: In wenigen Wochen können wir uns selbst ein Bild von Die 3 Sonnen machen. Als Vorgeschmack für die aufwendige Serie wurde in den vergangenen Tagen ein Clip veröffentlicht.

Schaut euch hier den neuen Clips aus Die 3 Sonnen an:



Die 3 Sonnen - S01 Clip (Deutsch) HD

In der Sci-Fi-Serie wird ein Bestseller adaptiert



Die Serie basiert auf dem gefeierten Sci-Fi-Roman Die drei Sonnen (engl. The Three-Body Problem) des chinesischen Autors Liu Cixin. Dabei handelt es sich um den ersten Band der sogenannten Trisolaris-Trilogie, zu der auch Der dunkle Wald und Jenseits der Zeit gehören.



Die Geschichte nimmt ihren Anfang im China der 1960er Jahre: Während der Kulturrevolution arbeitet die Astrophysikerin Ye Wenjie (Zine Tseng) an einem geheimen Forschungsprojekt. Es soll außerirdisches Leben im Weltall ausfindig machen. Jahre später kommt es tatsächlich zum Kontakt mit den Außerirdischen.

Netflix Die 3 Sonnen

Bei der kontaktierten Spezies handelt es sich jedoch um eine Lebensform vom Planeten Trisolaris, welcher von drei Sonnen umkreist wird, weshalb die Bewohnenden unter widrigsten Bedingungen existieren müssen. Nun haben die Außerirdischen eine neue potenzielle Heimat gefunden: die Erde.



Ein weiteres Element der Handlung ist ein geheimnisvolles Virtual Reality-Spiel. Das sehen wir auch in dem obigen Clip. Jack Rooney (John Bradley) bekommt ein Headset von Jin Cheng (Jess Hong), das ihm eine fast lebensechte Realität vorspielt – in der er allerdings nicht willkommen ist.

Das ist über den Start von Die 3 Sonnen bei Netflix bekannt



Die 3 Sonnen startet am 21. März 2024 bei Netflix. Die rund 200 Millionen Dollar schwere Serie wurde von den beiden Showrunnern von Game of Thrones, David Benioff und D.B. Weiss, sowie von Alexander Woo (The Terror, Manhattan) entwickelt. Zum weiteren Produzenten-Stab gehören Brad Pitt, Rian Johnson (Knives Out) und Rosamund Pike (Rad der Zeit).



Die internationale Besetzung wartet unter anderem mit bekannten Gesichtern wie Liam Cunningham und John Bradley (Davos und Samwell aus Game of Thrones), MCU-Veteran Benedict Wong, Eiza González (Ambulance) und Rosalind Chao (Mulan) auf.