Die bisher aufwendigste Sci-Fi-Serie von Netflix: Trailer, Handlung und Besetzung des 200-Millionen-Projekts Die 3 Sonnen

Die 3 Sonnen ist das nächste Großprojekt der Game of Thrones-Macher David Benioff und D.B. Weiss. Sie adaptieren die hochgelobte Sci-Fi-Romantrilogie von Liu Cixin für Netflix. Kein Serien-Fan wird daran vorbeikommen. Das Budget soll bei 200 Millionen US-Dollar liegen , was es zur teuersten Sci-Fi-Serie überhaupt machen würde.

In diesem Artikel findet ihr alle Infos zu Die 3 Sonnen, die ihr braucht:

Startdatum: Wann kommt Die 3 Sonnen zu Netflix?

Die 1. Staffel der Science-Fiction-Serie Die 3 Sonnen wird im Januar 2024 bei Netflix erscheinen.

Wir gehen davon aus, dass Netflix die Staffel in zwei Blöcken veröffentlicht, deren Start rund einen Monat auseinanderliegt. So hat der Streamer das zuletzt bei großen Serien wie Stranger Things und The Witcher gehandhabt.

Handlung: Worum geht es in der Sci-Fi-Serie Die 3 Sonnen?

Bei der offiziellen Handlung will Netflix von der komplexen Geschichte nicht zu viel verraten. What's on Netflix berichtet:

Die schicksalshafte Entscheidung einer jungen Frau in China in den 1960er Jahren hallt durch Zeit und Raum bis zu einer brillanten Gruppe von Wissenschaftler:innen in der Gegenwart. Als sich die Naturgesetze vor ihren Augen zu verschieben beginnen, schließen sich fünf ehemalige Kolleg:innen zusammen, um sich der größten Bedrohung in der Menschheitsgeschichte entgegenzustellen.

Einen etwas konkreteren Einblick in Die 3 Sonnen können wir euch dank der Romanvorlage trotzdem geben – natürlich ohne zu spoilern.

Das Original wird mit vielen Rückblenden, Vorblenden und einer Story in der Gegenwart erzählt. Chronologisch beginnt die Geschichte in China in den 1960ern während der Kulturrevolution. Die Astrophysikerin Ye Wenjie wird in ein geheimes Forschungsprojekt involviert, das außerirdisches Leben im Weltraum sucht. Das glückt – allerdings mit schrecklichen Folgen.

Netflix Die 3 Sonnen

Die kontaktierte Spezies sind die sogenannten Trisolarier vom Planeten Trisolaris. Sie sind auf der Suche nach einer neuen Heimat und haben die Erde dafür auserkoren. Die verheerende Invasion liegt aufgrund der großen Entfernung allerdings über 400 Jahre in der Zukunft.



Im Jahr 2007 kommt es zu einer Reihe an seltsamen Selbstmorden von wichtigen Wissenschaftler:innen. Der Nano-Wissenschaftler Wang Miao und der Polizist Si Qiang untersuchen damit verbundene Vorfälle. Sie stoßen schließlich auf ein mysteriöses Virtual Reality-Videospiel, das mit den Trisolariern zu tun hat.

Wer mehr wissen und sich spoilern will, kann die ausufernde Vorlage lesen.

Vorlage: Gibt es die chinesische Roman-Trilogie auf Deutsch?

Die Serie basiert auf der sogenannten Trisolaris-Trilogie von Liu Cixin * von 2006. Seit 2017 gibt es eine deutsche Übersetzung. Die Trilogie besteht aus folgenden Bänden:

Die drei Sonnen

Der dunkle Wald

Jenseits der Zeit

Es ist eine der bekanntesten chinesischen Sci-Fi-Buchreihen. Der Autor selbst äußert sich nur in den höchsten Tönen über die Adaption und habe "den größten Respekt" für das kreative Team bei Netflix. Er arbeitet eng mit den Serien-Machern D.B. Weiss und David Benioff zusammen.

Netflix Die 3 Sonnen

Von seinem Bestseller gibt es übrigens schon eine Verfilmung und ihr könnt die andere Die 3 Sonnen-Serie kostenlos streamen.

Trailer: Gibt es schon Videomaterial zu Netflix' Die 3 Sonnen?

Der erste Teaser-Trailer zu Netflix' Die 3 Sonnen fährt mit großem Schauwert auf. Aber Vorsicht, glaubt den Bildern nicht alles.



Vieles davon spielt vermutlich im bereits genannten Virtual Reality-Spiel. Im Teaser sehen wir bereits ein paar der Darstellenden.

Besetzung: Wer spielt in Die 3 Sonnen bei Netflix mit?

Der Hollywood Reporter listet die 12 Hauptmitglieder des Casts auf und darunter befinden sich einige bekannte (Game of Thones-)Gesichter. In alphabetischer Reihenfolge:

