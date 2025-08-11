Überraschung in Wednesday Staffel 2: Tim Burton hat geheimen Gastauftritt, aber kaum jemand hat es bemerkt

Die 2. Staffel von Wednesday ist bei Netflix gestartet und überrascht mit einem besonderen Cameo. Tim Burton selbst versteckt sich in den neuen Folgen, aber viele werden den Gastauftritt nicht mitbekommen haben.

Nach einer Pause von fast drei Jahren ist Wednesday endlich mit einer 2. Staffel zurückgekehrt, die in den ersten vier Folgen erneut als morbider Fantasy-Horror-Spaß begeistert und Jenna Ortegas Titelheldin neue Geheimnisse an der Nevermore Academy ergründen lässt.

Als Regisseur und Produzent ist Tim Burton eine der wichtigsten kreativen Kräfte hinter den Kulissen des Netflix-Hits. Der Meister des Makabren inszenierte wieder vier Folgen für die 2. Staffel – zwei davon sind im kommenden Teil 2 zu sehen – und absolviert darin sogar einen seltenen Gastauftritt. Fans müssen dafür aber genau hinsehen bzw. hinhören.

Tim Burtons versteckter Cameo in Wednesday Staffel 2

In der 4. Episode von Staffel 2 schleust sich Wednesdays Onkel Fester (Fred Armisen) in die psychiatrische Anstalt Willow Hill ein, um mehr über die rätselhafte Mordserie und das Geheimnis um LOIS herauszufinden. Die Spur führt schließlich zu dem Insassen Augustus Stonehearst (Philip Philmar), der in einer Voliere im Garten des Anwesens aufzufinden ist.

Stonehearst selbst spricht nicht, doch seine treue Papageiendame Ozzie entpuppt sich als äußerst redselige Gesellin, die Fester mit wüsten Beschimpfungen begrüßt. Die Wenigsten werden aber direkt die Stimme hinter dem fluchenden Federvieh erkannt haben. Wie der Abspann der Folge enthüllt, ist niemand Geringeres als Tim Burton selbst als Ozzie zu hören.

Der Tim Burton-Cameo ist allerdings nur im englischen Originalton zu hören. Wer die Serie in der deutschen Synchronfassung schaut, wird diesen besonderen Kurzauftritt leider verpasst haben. Dabei ist er eine absolute Seltenheit, denn der Regisseurs hinter Werken wie Edward mit den Scherenhänden, Batmans Rückkehr und Sweeney Todd ist so gut wie nie in seinen eigenen Werken selbst zu sehen oder zu hören.

Tim Burtons taucht selten in eigenen Werken auf: Wednesday ist sein 4. Cameo

Insgesamt 20 Langspielfilme hat Tim Burton in seiner bisherigen Karriere als Regisseur hervorgebracht – und nur in zwei davon war er auch selbst zu sehen.

Nach einem winzigen Gastauftritt in seinem Langfilmdebüt Pee-wees irre Abenteuer dauerte es ganze 31 Jahre, bis Tim Burton erneut (und zum bis dato letzten Mal) in einem seiner Filme vor die Kamera trat. In Die Insel der besonderen Kinder war er kurz als Besucher eines Freizeitparks zu sehen. Acht weitere Jahre später lieh er in Beetlejuice Beetlejuice dem quäkenden Horror-Baby Betelgeuse seine Stimme.

Der kurze stimmliche Cameo in der 2. Staffel von Wednesday ist somit der insgesamt vierte Gastauftritt, den Tim Burton in einem eigenen Werk absolviert. Mit einem weiteren sollten Fans nicht so schnell rechnen.

Auch interessant:

Wann startet Wednesday Staffel 2, Teil 2 bei Netflix?

Die verbleibenden vier Episoden von Wednesday Staffel 2 starten am 3. September 2025 bei Netflix – natürlich wieder ein Mittwoch. Fans können sich darin auf einen weiteren besonderen Gastauftritt freuen. Pop-Ikone Lady Gaga wird in den nächsten Folgen als Nevermore-Legende Rosaline Rotwood zu sehen sein.